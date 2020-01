Subiectele zilei: Cum îşi bat joc autorităţile de românul care a găsit o comoară estimată la 500.000 de euro. Teoretic, ar trebui recompensat cu 200.000 de euro; Cum s-au bătut magistrații pentru salariile, sporurile și pensiile lor

În ultimii 11 ani, procurorii și judecătorii au fost foarte hotărâți în a-și apăra drepturile materiale. În schimb, atunci când regimul Liviu Dragnea le-a limitat independența și a legiferat în favoarea infractorilor, protestele lor au fost limitate. Acum, când a fost votată legea prin care li se abrogă pensiile speciale, întreaga breaslă este solidară. În perioada guvernării PSD, magistrații care protestau au fost amenințați de colegii lor care susțineau regimul Dragnea, relatează Newsweek În urmă cu şapte ani, un bărbat din Goleşti – Vâlcea descoperea cel mai mare tezaur monetar din argint de pe teritoriul României. Nici până astăzi Iulian Enache nu şi-a primit recompensa legală. Iulian Enache, de 41 de ani, din Goleşti - Vâlcea descoperea în 2013, pe dealurile dintre Goleşti şi Budeşti, în apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea, 47.000 de monede din vremea sultanului Murad al II-lea, scrie Adevărul Cu coronavirusul este ca și cu cursurile acțiunilor: contează mai puțin substanța lor, mai importante sunt așteptările publicului. Și această epidemie va veni și apoi va pleca, crede Fabian Schmidt. Da, nu e de mirare că poate să ne apuce frica. Noul coronavirus (nCoV) se răspândește foarte repede, după câte se pare, și crește mereu și numărul morților. Măsurile drastice luate de guvernul chinez, care a pus sub carantină 43 de milioane de oameni, sunt cu siguranță eficiente pentru a limita răspândirea virusului, notează Deutsche Welle Victor Costache, ministrul Sănătăţii, şi Horaţiu Moldovan, secretarul de stat, operează în continuare la clinicile private unde lucrau înainte de a deveni demnitari. Spitalele celor doi sunt parte a marilor rețele Medlife și Sanador, iar acestea, împreună cu Regina Maria, vor fi principalii beneficiari ai schimbărilor la legea sănătăţii promovate de aceiași oameni care conduc ministerul, potrivit Libertatea Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că PNL și PSD încearcă să scoată capital electoral pe tema pensiilor speciale, pentru că, de fapt, cele mai multe nu scad. Gazetarul propune, în schimb, adoptarea principiului alocației, după modelul alocațiilor pentru copii. Motivul, spune el, este acela că un bătrân are aceleași nevoi, indiferent dacă a fost judecător la ÎCCJ sau lucrător la spații verzi, conform Republica . A fost protest miercuri în Primăria Capitalei. Au manifestat chiar primarul general și cei aflați la putere, care au mers la ședința de Consiliu General cu halate de spital și măști de protecție. “Ne ferim de virușii guvernamentali”, a spus Gabriela Firea, la o zi după ce ministrul de Finanțe a anunțat că va controla felul în care instituția a cheltuit banii publici. Dincolo de asta, Primăria a anunțat că le dă vouchere în valoare de 9.000 de lei celor cu mașini foarte vechi, scrie Știrile Protv 350 de euro - atât costă o noapte de cazare la Spitalul Floreasca, de trei ori mai mult decât într-un spital privat. În această sumă nu sunt incluse eventualele investigații, medicația și nici mâncarea. De banii aceștia pacientul nu stă într-o rezervă, ci împarte salonul cu alți 10 bolnavi. Cazarea în spital poate reprezenta chiar și 90% din totalul cheltuielilor pe care o unitate sanitară le are cu un pacient, potrivit Digi24 „Sunt de şase ani în Operă pe postul de prim-solist. De câţiva ani sunt deprimat, frustrat. Am fost subjugat până la măduva oaselor“, se plânge, într-o postare publică, Vlad Mărculescu. După mai multe zile de tăcere, managerul Beatrice Rancea iese public cu o replică. Apare în scenă şi un sindicat de care nu s-a auzit până acum, ce acuză declaraţiile salariaţilor şi apără managerul, relatează Ziarul de Iași Povestea lui Cristian Măcelaru începe la Timișoara, acolo unde s-a născut într-o familie cu 10 frați. Cristian Măcelaru a studiat vioara, iar pe când avea 17 ani a avut șansa să plece în America. Se întâmpla să cunoască o familie de americani sosită la Timișoara pentru a adopta un copil român, iar adolescentul Cristi să îi ajute să cunoască orașul, notează Republica Polonezul Teddy Pietrzykowski a fost obligat să joace zeci de meciuri de box și a împărțit mâncarea câștigată cu ceilalți prizonieri. Pe 27 ianuarie 2020 s-au împlinit 75 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz-Birkenau. Între 1940 și 1945, naziștii au ucis 1,1 milioane de persoane în lagărul de concentrare, dintre care aproape un milion erau evrei. Unul dintre primii prizonieri duși în lagăr a fost boxerul polonez Tadeusz Teddy Pietrzykowski, în vârstă de 23 de ani, scrie Vice