Subiectele zilei: Strategia PSD pentru amânarea revenirii la alegerea primarilor în două tururi; Rarisim! Accident de maşină cu un drogat inconştient, încadrat la tentativă la omor; DW, despre Tudor Gheorghe: Deloc degeaba, măi cobzar

Nu merită orice cobzar atenţie. Dar dacă tvr îi alocă zdrăngănitorului naţionalist ditai spaţiul necesar ca să se producă ”degeaba”, iar primarul capitalei vrea să-l facă cetăţean de onoare pe ”Bardu Lăutaru”, e de rău. Să preferăm maneaua? Nu neapărat. Dar maneaua e cultură de masă pe faţă. Nu manipulează pe nimeni. În schimb, dacă TVR alocă de ziua lui Nicolae Ceauşescu un amplu spaţiu de emisie unui muzicant cu vechi state de serviciu în analele propagandei naţionaliste, avem o problemă. Şi n-o avem doar noi. O are şi democraţia, deşi suportă multe. Bucureştenii au şi ei o problemă. Românii, de asemenea. Bucureştenii? Desigur. Căci primarul capitalei a ales să premieze retoric un român verrrrde înţeles ca vituperând nu doar Uniunea Europeană, ci şi protestele anticleptocrate de la 10 august 2018 cerând refacerea statului de drept capturat de cleptocraţia infractorului Dragnea, scrie Petre Iancu pe Deutsche Welle

Există o ”diferență în creștere între nordul și sudul Europei” când vine vorba despre încrederea în democrație, dar și o creștere globală a nemulțumirii față de democrație, potrivit unui raport al Centrului pentru Viitorul Democrației (Centre for the Future of Democracy), din cadrul Universității Cambridge. "În Occident, polarizarea politică în creștere, frustrarea economică și ascensiunea partidelor populiste au erodat promisiunea instituțiilor democratice de a oferi o guvernare care nu este doar susținută de electorat, ci și stabilă și eficientă", scriu autorii studiului. ”Între timp, în democrațiile în curs de dezvoltare, euforia anilor de tranziție s-a mai stins, lăsând provocările endemice ale corupției, conflictul între grupuri și violența urbană, să știrbească atractivitatea democrației”, scrie Deutsche Welle