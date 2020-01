​Subiectele zilei: Marea Britanie îşi reia periplul. Europa, încotro?; Infecția luată de managerul spitalului Craiova e atât de răspândită în România, încât pacienții semnează acorduri că se pot îmbolnăvi de ea

După o pauză de aproape o jumătate de veac, Regatul Unit ridică iar ancora şi se desparte de Bătrânul Continent. Britaniei nu-i va fi, economic, uşor. Dar pentru Europa e o pierdere imensă. Cum va evita UE dezastrul? Se va dezbina şi destrăma Regatul Unit? Vor răzbi economic britanicii? Cât de realistă e ideea negocierii unui tratat de liber schimb cu Uniunea Europeană, ştiut fiind că le-a luat canadienilor şapte ani anevoioşi, ca să parvină, într-un târziu, la o înţelegere cu eurocraţii de la Bruxelles? Întrebări peste întrebări îşi puneau vineri, 31 decembrie, observatorii politici din vestul Bătrânului Continent, relatează Deutsche Welle Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană va produce efecte și pe plan economic în multe state membre. În România sunt înregistrate aproximativ 1.300 de firme cu acționariat majoritar britanic, care au avut în 2018 o cifră de afaceri de 20 miliarde de lei și un profit net de un miliard de lei. Britanicii ocupă locul zece în topul celor mai mari investitori în economia românească, conform Digi24 Libertatea a intrat în posesia unui acord din spitalul bucureștean Floreasca prin care pacienții internați își dau acceptul că pot contracta bacteria intraspitalicească pe nume Clostridium difficile și respectă tratamentul impus de spital în caz de îmbolnăvire. infecția e atât de răspândită în spitalele românești, încât unele unități le dau pacienților să semneze acorduri de informare prin care sunt anunțați că se pot infecta cu bacteria.Avocaţii din Baroul Hunedoara au recurs la o formă inedită de protest după ce o colegă de-a lor a fost amendată cu 1.500 de lei pentru că a lipsit de la un proces. Cosmin Alin Roncioiu, decanul Baroului Hunedoara, a declarat că protestul anunţat de avocaţi vine după ce un magistrat de la Judecătoria Deva ar fi sancţionat abuziv o avocată, care suferă de o afecţiune severă şi a fost internată în spital, neputând fi prezentă în sala de judecată la un proces în care era implicată ca apărător, conform Adevărul Satul Ditrău, jud. Harghita, 30 ianuarie 2020, o comunitate revoltată, o brutărie, un preot şi doi lucrători din Sri Lanka, veniţi în ţara noastră pentru a-şi câştiga traiul şi a-şi întreţine familiile rămase acasă.Cei doi singalezi sunt în vârstă de 22, respectiv 49 de ani şi au fost angajaţi întrucât proprietarii brutăriei nu au găsit forţă de muncă disponibilă pe piaţa locală, scrie Republica După o iarnă aproape fără zăpadă, această lună ianuarie este a treia în topul celor mai secetoase înregistrate în ultimul secol în România. Asta, în condițiile în care poate nu știați, dar România are o Autoritate Națională cu 75 de angajați care se ocupă de Creșterea Precipitațiilor. „Putem face să plouă oriunde în România, sau să ningă” - spune directorul conform Știrile Protv Clujul şi-a creat o aură de perfecţionism în ultimii ani, iar totul pare lapte şi miere sub Feleac, dar lucrurile sunt departe de a fi aşa. La nivel judeţean încă există destul de multe lacune, în ciuda faptului că oraşul străluceşte de multe ori în topurile europene la diferite capitole. Un caz revoltător este în satul Berchieşu, comuna Frata, acolo unde mai mulţi copii sunt obligaţi să meragă zilnic 2,5 kilometri prin noroaie pentru a ajunge la şcoală, potrivit Monitorul de Cluj S-a găsit leac la PNL pentru „boala ghişeelor“? O instituţie publică din Iaşi ar putea fi pustiită de ele cât de curând dacă se va dovedi că iniţiativa ministrului Muncii, Violeta Alexandru, care le vrea desfiinţate pe cele de la Casele de Pensii, poate fi implementată cu succes prima dată în Capitală. De altfel, ministrul a dat deja ordin ca până astăzi să se reamenajeze spaţiile în aşa fel încât pensionarul să poată interacţiona faţă în faţă cu angajatul statului. Cum? Între el şi cetăţean să nu fie ziduri, ci să stea amândoi la o masă, relatează Ziarul de Iași La Chișinău, are loc târgul anual „Fabricat în Moldova”. Zeci de producători au venit la târg pentru a demonstra că încă se mai poate face agricultură sănătoasă și profitabilă în ciuda presiunilor marilor retaileri, ba în unele cazuri, chiar cu ajutorul lor, relatează Europa Liberă Ca elev, în școala românească, ești învățat să nu vorbești fără permisiune, să nu te miști în bancă, să fii un copil ascultător și să iei note mari. Ca profesor, în școala românească, moștenești toate aceste învățăminte, în frunte cu lecția numărul unu: nu vorbi public despre problemele din sistem, scrie Vice