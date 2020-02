Subiectele zilei: Cum a murit din faza de proiect noul concept de Dacia 1300: „Românii nu sunt dispuşi să plătească atâţia bani“; Resursele tragediei din Ditrău şi rezolvarea ei

Alexandru Mariş (28 de ani) este tânărul braşovean care în urmă cu câţiva ani stârnea emoţii în rândul şoferilor nostalgici care tânjeau încă după Dacia 1300, maşina care a purtat generaţii întregi de români în toate colţurile ţării. Absolvent de design industrial, tânărul braşovean a reuşit să realizeze un concept de Dacia 1300, cu o caroserie futuristă, adaptată noilor cerinţe ale pieţei auto. Imaginea bătrânei Dacia 1300 îmbrăcată în haine noi, care aduce mai degrabă a autoturism de lux, capabil să concureze cel puţin la nivel de imagine cu orice alt bolid, răspundea astfel curiozităţilor şoferilor nostalgici, nu şi nevoilor industriei auto, potrivit Adevarul După publicarea reportajului despre cei cinci copii care locuiesc într-un hambar, din satul dâmboviţean Gheboaia, autorităţile locale şi Protecţia Copilului de la nivel de judeţ au reacţionat. Familia Mocanu stă de şapte ani în clădirea unui fost C.A.P. Ne-am autosesizat şi o echipă a noastră s-a deplasat la faţa locului. S-a constatat că minorii în cauză nu sunt neglijaţi, părinţii au grijă de ei, atât cât pot. Dar nu se impune să îi luăm în custodie. Tatăl are o problemă medicală, într-adevăr”, a declarat Cerasela Gurgu, purtătoarea de cuvânt a DGASPC Dâmboviţa, pentru Libertatea De înjurat şi condamnat locuitorii din Ditrău e uşor. Mai greu e să-i depistăm pe făptaşii morali, care, împreună cu sătenii şi prin ei, au declanşat oribilul incident rasist al refuzului celor doi brutari asiatici. Ne oripilează tratamentul aplicat de sătenii din Ditrău celor doi oameni din fostul Ceylon veniţi în secuime să muncească la o brutărie locală incapabilă să găsească forţă de muncă locală? Desigur. Rasismul şi xenofobia manifestate de localnici într-o aparentă tentativă de epurare etnică şi rasială scandalizează la culme. Şi pe bună dreptate. Nimic nu le justifică fapta, scrie Deutsche Welle Copiii care suferă de autism ar putea beneficia de la 1 aprilie de terapie gratuită, după cum promite ministrul Sănătății, Victor Costache. Ministrul spune că serviciile pe care le prestează specialiștii, precum psihiatrii sau logopezii, vor fi decontate de stat. Chiar dacă terapia gratuită ar fi un ajutor enorm, părinții sunt sceptici, pentru că este al treilea ministru care promite schimbări. Alexandru are 11 ani și a fost diagnosticat cu autism la vârsta de 2 ani. Încă de atunci părinții se lupt[ că el să aibă parte de cea mai bună îndrumare, însă nu au bani să plătească mereu terapia, notează Știrile Protv În ultima perioadă, starea de spirit a investitorilor a fost afectată de epidemia izbucnită în China. În prima zi a Noului An Lunar, numărul călătoriilor la nivel agregat din China a scăzut cu 28,8% față de anul trecut. Această tendință a fost cauzată de îngrijorările populației cu privire la gravitatea situației și la perspectiva de timp. În plus, reducerea fluxului de pasageri a fost o urmare și a măsurilor luate de guvern precum anularea anumitor evenimente publice sau restricționarea călătoriilor pentru zeci de milioane de persoane, potrivit Republica. Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune că prioritatea nr. 1 a PNL este alegerea primarilor în două tururi de scrutin, mai ales că 84% dintre români doresc acest lucru. Două tururi de scrutin sunt o bornă fără care nu mergem mai departe”, a spus Rareș Bogdan. Întrebat dacă există un nucleu de primari din Transilvania care se opun alegerilor locale în două tururi, Rareș Bogdan a răspuns: „Nu. E o confuzie care se face cu momentul 2016 probabil, când s-a speculat ca ar fi existat presiuni pentru păstrarea unui tur de scrutin”, conform Digi24 Un sondaj IMAS făcut anul trecut la cererea Consiliului Național de Combatere a Discriminării arată că mai mult de jumătate dintre români socotesc că migranții trebuie opriți la granițele Europei și că România are nevoie de o mișcare naționalistă.Reacția sătenilor din Ditrău a fost exagerată, dar situația de acolo merită analizată ca un studiu de caz, despre comportamentul oamenilor din comunități mici și conservatoare atunci când viața lor este deranjată de străini, scrie Europa Liberă Pe o stradă din selectul cartier Gruia din Cluj-Napoca, cu vile scumpe și Porsche parcat în fața casei, e deranj mare: de ceva vreme aici s-au cazat 22 de srilankezi, prilej de scandal între vecini, care l-au hărțuit pe angajator, au semnat o petiție și au asmuțit cam toate instituțiile.Strada Lăpușului din Gruia e o stradă mică și liniștită, cu doar câteva case. Dintre proprietari, 15 se pare că au semnat o petiție autorităților prin care cer arbitrarea nemulțumirii lor, anume că într-unul dintre imobile, o fostă grădiniță, sunt cazați 22 de străini cu pielea închisă la culoare, care nu se știe ce caută aici și cât de legal muncesc, relatează Actual de Cluj În România, în fiecare zi apare câte un suspect de Coronavirus, ba la Bacău, ba la Cluj, iar internetul o ia razna. Marile știri se învârt între isteria pseudobolnavului identificat și cum au construit chinezii un spital în zece zile. Printre comentariile românilor de pe internet despre virusul anului 2020, am găsit câteva pe care le-am pus în top trei. „Chinezii fac spital în șase zile, românii nu pot nici măcar o autostradă în o sută de ani.” „Oare dacă iau pachete de pe aliexpress se îmbolnăvesc și doamnele de la poștă și noi toți?” „Dacă virusul ăsta vede bolile din spitalele noastre își cere scuze”, scrie Vice