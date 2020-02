​Subiectele zilei: Fifor i-a donat tatălui lui 340.000 de lei; PSD atacă degeaba Guvernul Orban 2 la CCR. De ce are şanse infime de reuşită. Precedentul Boc

Liderii PSD au decis vineri, într-o şedinţă restrânsă, să conteste Guvernul Orban 2 la CCR. Motivul: Klaus Iohannis ar fi declanşat un conflict juridic de natură constituţională cu Parlamentul în momentul în care l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier, deşi cu o zi înainte picase prin moţiune de cenzură. Însă Constituţia îi oferă preşedintelui libertate totală când vine vorba de desemnarea unui premier, scrie Adevărul Pe 27 ianuarie, s-au împlinit 75 de ani de când complexul de lagăre de la Auschwitz-Birkenau a fost desfiinţat, iar prizonierii, eliberaţi. Liderii europeni au participat la ceremonii de Ziua Internaţională a Comemorării Victimelor Holocaustului. La câteva zile distanţă, un ziar local din Iaşi a publicat în ediţia sa electronică un articol al cărui conţinut neagă Holocaustul, declarându-l „o minciună”, potrivit Libertatea Senatorul PSD Mihai Fifor s-a lepădat de Liviu Dragnea, a ajuns în anturajul fostului premier Viorica Dăncilă care l-a propulsat în funcția de ministru interimar de Interne. Apoi, după ce aceasta a pierdut alegerile prezidențiale, Fifor a acuzat-o de blat cu Klaus Iohannis.Mihai Fifor este un mason celebru în Craiova, dar apartenența sa la masonerie nu este menționată în declarațiile de interese. Fifor i-a donat bunuri de peste 340.000 lei lui Nicolae Fifor, tatăl său, și a vândut o Dacia Logan cu 1.000 lei, relatează Newsweek PSD continuă atacurile de gherilă împotriva democrației. Ce nu a reușit schimbând legi, încearcă prin neadevăruri și mistificări agresiv propagate. Este măsura disprețului PSD față de societatea românească.Două jurnaliste se trezesc cu banii furați din geantă, în sediul PSD. „Un incident minor, nu s-a ajuns la poliție. S-a rezolvat pe cale amiabilă. Chiar m-am enervat”, spune, senin, șeful PSD, comentează Deutsche Welle Meteorologii spun că în zona s-a deplasat un front atmosferic cu aer foarte rece care a întâlnit masele de aer cald aflate peste pădurea de aici. Impactul dintre aceste două mase de aer a generat dezastrul. Meteorologii spun că din ciocnirea fronturilor atmosferice rezulta vijelia la nivelul solului, conform Știrilor Protv CTP: Nu am de unde să știu dacă a fost o înțelegere - numită blat -, între domnii Ciolacu și Orban sau și domnul Iohannis. N-am de unde să știu așa ceva. Ce știu cu certitudine este că s-a desfășurat „Campionatul Național de Ridicol Anticipat”. Asta știm sigur. Nu știm dacă-i blat, dar ridicol anticipat este. În care campionat, câștigă cel ce se clasează pe locul doi. Ridicol, firește, condimentat cu prostie, scrie Republica Groapa de gunoi de la Pata Rât a devenit istorie. Consiliul Județean Cluj a reușit ecologizarea și închiderea vechii gropi de gunoi și a făcut publice imagini cu felul în care arată acum zona respectivă. Autoritățile județene au investit peste 53 de milioane de lei pentru a putea închide vechea rampă, care nu mai era conformă cu standardele europene, relatează Digi24 Bombardaţi de plângeri şi reclamaţii împotriva a doi tineri care se alintă unul pe altul „haiduci“, poliţiştii din comună au uitat de haina pe care o poartă şi s-au transformat în mediatori. „Poliţia mi-a spus să mă împac cu bătăuşii“, povesteşte una dintre victimele „haiducilor“ din Mogoşeşti, care se încăpăţânează să aştepte, de şase ani, ca aşa-zişii oameni ai legii să-şi facă treaba şi să termine dosarul. În timp ce poliţiştii încercau să convingă victimele golanilor să-şi retragă plângerile, aceştia au lovit din nou, scrie Ziarul de Iași. De ce nu are dreptate Victor Ponta cu boicotul PSD. Victor Ponta a sugerat, după consultările cu președintele Klaus Iohannis, că PSD va boicota procedura de numire sau respingere a unui nou Guvern. Liderul ProRomânia a spus că, de vreme ce PSD are majoritatea în Birourile permanente (conducerea Parlamentului), va refuza supunerea la vot a unui nou guvern. A fost principalul său argument pentru împiedicarea dizolvării Parlamentului, notează Europa Liberă