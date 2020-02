Subiectele zilei: Primarul Constantin Toma a scos 200.000 de euro din conturile Buzăului pentru Eurovision; Servicii secrete: „Lovitura secolului“ - cum au reușit BND și CIA să supravegheze jumătate de planetă

Vladimir Putin: cel mai mic nivel de încredere publică din 2013 până astăzi. Încrederea cetățenilor ruși în președintele Vladimir Putin s-a diminuat până la cel mai mic nivel de după 2013, sugerează rezultatele unui sondaj de opinie proaspăt. Aproximativ 35% dintre rușii intervievați în cercetarea centrului Levada au spus că, dintre principalele figuri politice ale țării, au încrederea cea mai mare în Putin, în scădere de la 59% înregistrate în noiembrie 2017, scrie Încrederea cetățenilor ruși în președintele Vladimir Putin s-a diminuat până la cel mai mic nivel de după 2013, sugerează rezultatele unui sondaj de opinie proaspăt. Aproximativ 35% dintre rușii intervievați în cercetarea centrului Levada au spus că, dintre principalele figuri politice ale țării, au încrederea cea mai mare în Putin, în scădere de la 59% înregistrate în noiembrie 2017, scrie Europa Liberă





Cum era viaţa la bloc în anii '80 ai comunismului ceauşist. Conform unui raport al Institutului Naţional de Statistică din 2018, în România există peste nouă milioane de locuinţe, dintre care mai bine de un milion sunt doar în Bucureşti. Dintre astea, în jur de șapte sute de mii sunt apartamentele construite în comunism, în vreme ce peste trei sute de mii, în perioada când Ceauşescu era în plină criză arhitecturală, iar Capitala era învăluită de un nor uriaş de praf cauzat de demolări, notează Vice

Miercuri dimineață reprezentanţii Primăriei Buzău şi cei din TVR, în frunte cu primarul Constantin Toma și șefa postului public, președintele-director general Doina Gradea au anunţat semnarea unui parteneriat pentru organizarea ediţiei din acest an a Selecţiei Naţionale Eurovision. Suma aprobată de Primăria Buzău este cu 9.000 de euro mai mare decât bugetul pe care oficialii TVR l-au aprobat la începutul acestui an, scrie Libertatea În 2013, Edward Snowden a dezvăluit amploarea supravegherii globale a comunicațiilor. Dar serviciul secret german BND și cel american CIA începuseră deja dinainte o acțiune de interceptare la nivel mondial. În 1970, reprezentanți ai BND și CIA au semnat la München un acord strict secret de parteneriat într-o operațiune calificată ulterior de CIA drept "lovitura secolului în domeniul serviciilor secrete". BND a numit operațiunea "Rubikon", în timp ce CIA i-a pus numele de cod "Minerva". Întreaga poveste a fost dezvăluită acum, în februarie 2020, de televiziunea germană publică ZDF, de Washington Post și de televiziunea elvețiană, notează Deutsche Welle Jurnaliştii îi cer preşedintelui Iohannis să nu promulge legea PSD care i-ar scuti de impozitul pe venit, susţinând că măsura nu este doar nedreaptă, dar că va afecta negativ încrederea dintre jurnalişti şi public, slăbind inclusiv libertatea de exprimare. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), una dintre cele mai respectate organizaţii nonguvernamentale din presă, susţine că problema pe care această măsură vrea s-o adreseze, situaţia financiară a jurnaliştilor, este una reală, însă, ca soluţie, reprezintă calea greşită, relatează Adevărul O femeie din Iaşi a dus la poliție un portofel în care se aflau peste 19.000 de euro. Îl găsise în parcarea unui centru comercial, unde vinde ziare. Polițiștii spun că este pentru a treia oară când femeia le aduce bunuri pierdute pe stradă. Ana Maria Manole are 30 de ani şi doi copii. În câteva luni va veni pe lume şi al treilea. Locuiește într-o casă modestă și își câștigă traiul vânzând ziare, scrie Digi24 Dată în folosință de un an, singura parcare de tip “Park and Ride”, cu acces la metrou, troleibuz și autobuz din România este mai mult goală. Nu oferă avantaje financiare și este prost poziționată, explică oficialii, care le oferă parcare gratuită șoferilor cu abonament la metrou. Tot acolo va fi amenajată și o parcare de biciclete după modelul celor din Vestul Europei. Parcarea intermodală de la Străulești a fost deschisă în 2018, la sfârșitul anului. În continuare este pustie, deși se ajunge lejer la metrou, iar ora de parcare costă 50 de bani. Doar primul etaj este ocupat în proporție de 60-70 la sută de mașini, conform Știrile Protv Primăvara trecută, mamele din comunitatea online La Primul Bebe reușeau să strângă în doar 6 zile 273.000 de euro pentru refacerea secției de pediatrie a spitalului din Moreni, unde ajung anual 4.000 de copii. Primăvara aceasta, cea mai importantă parte a proiectului se apropie de final, iar secția ar putea să primească deja pacienți, notează Republica Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, Iaşul se confruntă cu o situaţie nemaiîntâlnită: cu mai puţin de trei luni până la debutul campaniei electorale, încă nu se ştiu principalii competitori la funcţia de primar. Tot ca o premieră, filialele locale ale principalelor partide se află în ireconciliabile convulsii şi conflicte politice. Dacă informaţiile oficiale întârzie în continuare să apară, în ciuda presiunii uriaşe a timpului, neoficial, informaţiile circulă, şi chiar sunt care de care mai importante, potrivit Ziarul de Iași