​Subiectele zilei: Camarila PSD s-a regrupat sub aripa ministrului Boloş de la Fonduri Europene. OUG cu dedicaţie; Firea, despre Ponta: de la „spune lucruri urâte despre PSD” la „cel mai performant premier”. Cum evoluează relația dintre cei doi în an electoral

Guvernul Orban a început în forţă prin demiterea politrucilor PSD. Apoi, pe tăcute, a reinstalat camarila social-democrată pe poziţii înalte. Cel mai relevant caz e la Fonduri Europene, unde ministrul PNL Marcel Boloş s-a înconjurat de oamenii PSD. Printre ei se numără: fiul unuia dintre locotenenţii lui Liviu Dragnea, mâna dreaptă a Rovanei Plumb şi o cunoştinţă a lui Ciolacu. În paralel, ministrul îşi pregăteşte transferul la Transporturi, scrie Adevărul Discursul Gabrielei Firea la adresa fostului său şef din PSD, Victor Ponta, s-a îndulcit simțitor în an electoral, în care actualul primar vizează un nou mandat. Atitudinea Gabrielei Firea nu poate să nu surprindă, având în vedere că tot ea era, în urmă cu doar câteva luni, unul dintre criticii cei mai virulenți la adresa lui Ponta, notează Libertatea Cazul copiilor germani sclavi în Maramureș are în spate un istoric de erori comise împreună de partea română și de cea germană. Și s-ar putea să nu fie cel mai grav, avertizează un oficial din Ministerul român al Muncii. La Vișeu de Sus nu mai există acum nici un copil din Germania. Oamenii de le inspecția socială județeană Maramureș au fost între timp anchetați administrativ pentru că nu au verificat în teren dacă centrul condus de soții Schumann funcționează conform licenței. Nu au verificat însă și ceea ce se petrecea acolo, relatează Deutsche Welle Clipele grele ale fostului premier Adrian Năstase la Spitalul Floreasca, atunci când, potrivit propriilor spuse, „l-a știut alături” pe doctorul Beuran, au fost date de „băgarea unghiei în gât ca pițigoiul de către dl. Năstase în acea mascaradă de sinucidere pe care a produs-o”, a declarat Cristian Tudor Popescu referindu-se la evenimentele ce au însoțit condamnarea la închisoare a lui Adrian Năstase în 2012, potrivit Digi24 Mihaela Miloiu avea doar 15 ani când a fost racolată de traficanţii de carne vie din Câmpulung. Nimeni n-a încercat să o salveze. Nici măcar familia ei, care şi acum se teme de traficanţi. Într-un târziu, fata le-a spus procurorilor DIICOT prin ce a trecut, iar un judecător i-a citit apoi declaraţia. „Nimic grav”, au decis magistraţii. Peste câteva luni, Mihaela a fost traficată în Elveţia, obligată să se prostitueze şi ucisă de un client, scrie Libertatea Tema 1: sistemul de educaţie nu este racordat la nevoile pieţii muncii. Aici multă lume a învinovăţit un ministru care a decis eliminarea sistemului de formare profesională. Dar noi nu avem nicio vină? Câţi dintre noi ne îndrumăm copiii să devină strungar, sudor, mecanic sau lucrătoare pe o maşină de cusut? notează Republica „Vom mai asista la astfel de cazuri, pentru că nevoia de forță de muncă este foarte mare exact în comunitățile mici, în fostele orașe industriale ale României, nu în orașele mari. Sunt multe variabile, depinde și cum răspunde fiecare comunitate. Spre exemplu, Dobrogea are o experiență fenomenală, este un mozaic etnic, s-ar putea să fie mai bine echipată decât o zonă în care nu au existat dintotdeauna decât etnici români sau, iată, etnici maghiari“, explică sociologul Barbu Mateescu, pentru Newsweek Primarul Mihai Chirica a considerat că este necesar să intervină în scandalul de la Opera Iași. El a trecut de partea Ralucăi Zaharia, cea care a ocupat postul de dirijor al corului de copii Juniorii Operei și care a fost disponibilizată. Edilul a precizat că managerul Beatrice Rancea a făcut multe lucruri bune în această instituție, dar că a greșit în acest caz, dând afară un om apreciat, scrie Ziarul de Iași. La Conferința de Securitate de la Munchen s-au confirmat câteva tendințe mai vechi: contradicțiile între statele vestice ale UE și Statele Unite continuă, în vreme ce apropierea dintre Estul continentului și Washington se consolidează pe mai multe direcții; Franța și Germania par să abandoneze parteneriatul sub care deveniseră „motorul UE” și să-și reia rivalitatea tradițională; Rusia își joacă nestânjenită cartea regională; diluția NATO nu se oprește; fragmentările și conflictele se accentuează, notează Europa Liberă