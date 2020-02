Subiectele zilei: Audieri de 7 ore in dosarul Belina: Cum a fost modificata geografia Romaniei pentru ca Dragnea sa pescuiasca linistit pe insula; "Copiii romi vânduți ai României"

Cum a fost modificata geografia Romaniei pentru ca Dragnea sa pescuiasca linistit pe insula. Tribunalul Bucuresti a continuat, marti, audierea a sase martori, in dosarul Belina, caz in care este judecat fostul vicepremier Sevil Shhaideh. Doi specialisti au explicat instantei ca insula Belina si bratul Pavel sunt parte din albia minora a Dunarii, una dintre intrebarile cheie ale acestui dosar. O sedinta care a durat aproape 7 ore si care a fost intrerupta de doua ori. Una din pauze a fost ceruta chiar de avocata Flavia Teodosiu, care o reprezinta pe Sevil Shhaideh in acest caz, deoarece avea un alt proces intr-o sala alaturata, in care-l apara pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea, conform Ziare.com