Subiectele zilei: Cine a tras sforile pentru ca Mihai Chirica să fie candidatul PNL la Primăria Iaşiului; „Moldova Vrea Autostradă” suspendă acţiunile comune cu „Împreună pentru A8” şi „Împreună pentru Moldova”; Iese PSD, intră PNL

Costel Alexe, preşedinte PNL Iaşi şi ministru al Mediului, a fost cel care a tras sforile pentru a convinge conducerea liberală că o candidatură a lui Chirica i-ar mări şansele pentru a câştiga şefia CJ Iaşi. PNL l-a reevaluat pe Mihai Chirica, până de curând criticat pentru apartenenţa sa la PSD. Astfel, din adversar politic, Chirica a devenit frecventabil şi are şase mari să fie candidatul PNL la Primăria Iaşiului, deşi până în 2018 a fost membru PSD, relatează Adevărul Dana Munteanu, educatoarea de la grădiniţa Albinuţa din Capitală, care este judecată într-un dosar aflat pe rol la Judecătoria Sectorului 2 pentru mai multe fapte de violență asupra unor copii de grădiniță, s-a întors la catedră. Ea spune că acuzațiile împotriva ei sunt făcute cu rea-credință și că iubește copiii. Părinții au făcut un val de plângeri la adresa comportamentului ei, potrivit Libertatea . După tragedia copilului din Piteşti, mort în urma unei anestezii la dentist, o altă clinică, de acestă dată din Bucureşti, a fost închisă. Potrivit autorităţilor, medicii le făceau pacienţilor investigaţii cu anestezie generală fără să aibă autorizaţie. Inspectorii de sănătate publică s-au sesizat în urma unui reportaj difuzat de Ştirile ProTV, însă la faţa locului au descoperit şi alte nereguli, la fel de grave, conform Știrile ProTV Cu alegeri locale într-un singur tur de scrutin și jucând electoral cartea guvernării, PNL are prima șansă nu numai să își conserve primăriile pe care le are deja în palmares, ci și să își adauge noi achiziții. Miza cantitativă însă, care speculează impulsul de a urca în trenul victoriei, ar putea avea efect de bumerang și avertismentele au fost date. La festivitățile de ziua unirii Principatelor, ieșenii le-au transmis liderilor PNL că nu vor cauționa o agendă de maximizare a profiturilor politice pentru partid și atât, scrie Ziare.com Cea de-a șasea ediție a festivalului UNTOLD îi aduce pe cele 10 scene pe unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali ai momentului, dar și trupe legendare care s-au reunit și care fac sold out pe marile stadioane ale lumii. A VI-a ediție a festivalului UNTOLD va aduce pe scena principală cele mai mari nume din industria EDM, primii trei DJ-ii ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2019: Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix și David Guetta, informează Actual de Cluj Decizia e legată de lansarea partidului „Împreună pentru Moldova” și a candidaturii reprezentanților acesteia la funcții politice și de demnitate publică la nivel local, coroborat cu faptul că atât în partidul „Împreună pentru Moldova” cât și în Asociația „Împreună pentru A8” se regăsesc aceleași persoane fizice în funcții de conducere și/sau reprezentare, anunță Ziarul de Iași Se crede că infecțiile în cadrul sectei Temple of the Tabernacle of the Testimony au pornit de la o femeie. Membri sectei reprezintă 30 din cele 53 de cauzuri noi de coronavirus raportate în Coreea de Sud. Numărul total al celor infectați a ajuns la 104, în timp ce un bărbat de 63 de ani a murit. Oficialii sud-coreeni din domeniul sănătății sunt de părere că la baza infecțiilor s-a aflat o femeie de 61 de ani, relatează Digi24