​Subiectele zilei: Cum ar putea arăta Linia Verde dintre Militari și Drumul Taberei; Corespondență din Milano. Chinatown și-a închis magazinele, dar nu se teme de coronavirus; Cine este cea mai puternică femeie din Coreea de Nord

„Întotdeauna am zis că o țară, oricât de frumoasă ar fi, dacă e populată de oameni răi devine cea mai urâtă țară din lume. Orice loc, în schimb, unde sunt oameni cu inimă mare, devine cel mai frumos loc din lumea asta mare.„ Mataz Alzarai sau Aziz, cum îi spun colegii, e un bărbat de 31 de ani și lucrează în Cluj la „Bulevard M”, din Auchan – Iris. E bucătar, unul dintre cei mai buni. Când iese de la muncă merge acasă, la familie, la soția sa Iasmina și la cei doi copii. Copiii săi merg la grădiniță și la școală în Cluj. Ei știu că sunt români. Nici nu au cum să-și amintească de primii ani din viață. Pentru a nu-i înstrăina de tot de originile lor, Aziz le mai povestește din când în când pe unde și cum au crescut în primii ani. Mai puțin, cât să nu-i sperie. Dar le spune că fiecare zi din vieților lor e un miracol, conform Actual de Cluj

„Teoretic, ar trebui să fie prezent. Dar nu știu dacă va veni sau nu”, a spus avocatul său despre termenul de judecată de mâine. Melodia care începe cu aceste versuri a fost lansată de fostul preot Cristian Pomohaci, cântăreț de muzică populară, în octombrie anul trecut, cam la un an după înregistrarea la Tribunalul Mureș a dosarului în care este judecat pentru „evaziune fiscală în formă continuată”. De atunci, judecarea dosarului său s-a amânat de zece ori. În timpul cercetărilor într-un alt dosar - între timp clasat - în care era suspectat de racolare de minori în scopuri sexuale și de act sexual cu un minor, procurorii de la Parchetul General au găsit dovezi că fostul preot nu și-a declarat toate veniturile din chirii, notează Vice.ro

Bucureștiul are o mină de aur pe care nu o folosește. Ba mai mult, primarul sectorului 5 se gândește să o betoneze și să facă acolo un „bulevard” care să fie plin de parcări la suprafață și care să mai preia din traficul auto de pe bulevardele Iuliu Maniu și Timișoara. Mina de aur este o fostă linie de cale ferată, dezafectată și plină de gunoaie, care străbate orașul de la vest spre centru pe o lungime de peste 6 kilometri. Dacă ar fi transformată în bulevard, ea nu ar schimba prea mult situația în trafic, pentru că știm deja că orice fel de infrastructură dedicată mașinilor individuale nu face decât să crească numărul de vehicule aflate în trafic. În plus, pe anumite porțiuni spațiul are o lățime de doar 16 metri, fiind impropriu pentru un bulevard, potrivit Presson e.