Subiectele zilei: Un nou război în PSD. Ciolacu nu-l vrea pe Şerban Nicolae preşedinte al Senatului; Protest față de violența asupra femeilor, de 1 martie. „Am început să credem că e normal să fii pipăită în autobuz”

Conform statisticilor Poliției Române, obținute de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, în 2018 au fost 23.000 de victime ale infracțiunii de lovire sau alte violențe, aproape 1.200 dintre aceste victime fiind minori. În jur de 850 de persoane au fost violate, 174 în familie. Cele mai multe victime au fost femei și copii, notează Libertatea Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu încearcă să blocheze candidatura lui Şerban Nicolae, unul dintre măcelarii legilor Justiţiei, la şefia Senatului. Marcel Ciolacu îi preferă pe senatorii Radu Oprea şi Titus Corlăţean pentru a doua funcţie în stat, susţin surse politice pentru Adevărul De cum ajungi în apropierea Ploieștiului, indiferent de zonă, miroase. În jurul orașului sunt trei mari rafinării, bataluri cu petrol neecologizate, cel mai mare incinerator de deșeuri periculoase din România, iar între blocuri, o fabrică de detergenți și multe alte făbricuțe, surse de poluare. Un raport al Institutului Național de Sănătate atrage atenția că incidența bolilor grave e mai mare în acest loc decât în restul țării, notează Știrile Protv . Procurorii susțin că 600.000 de euro au ajuns la Ana Maria Pătru într-o geantă Montblanc. Procurorii anticorupție de la Ploiești, Lucian Onea și Elena Răileanu, au acuzat-o pe Ana Maria Pătru și că ar fi primit 600.000 euro de la Irina Socol, bani care ar fost folosiți de Ana Maria Pătru, fosta șefă a Autorității Electorale, relatează Newsweek . Mai târziu, călătorind în peste o sută de țări, am descoperit că toată lecția asta, pe care învățasem să o recit pe de rost, este o minciună gogonată, respectiv o gogoașă naționalistă, servită cu argumente subiective. Am înțeles că naționalismul și patriotismul, forme de tribalism încă supraviețuitoare, în plin secol 21, ne orbesc obiectivitatea și uneori chiar și bunul simț, notează Republica El spune că traficul din București se poate ameliora în doi ani și jumătate, dacă se va ține cont de mai multe aspecte. În primul rând, un management de trafic, adică semaforizarea inteligentă, care poate contribui cu 10 la sută la scăderea blocajelor. Asta presupune, de exemplu, cu ajutorul tehnologiei, să fie păstrată culoarea verde a semafoarelor ca să treacă autobuzele, mai ales dacă sunt aglomerate. Tehnologia există și e relativ rapid și ieftin de implementat raportat la bugetul Bucureștiului, spune Nicușor Dan potrivit Digi24 „Atunci când în Senatul Universității din București a apărut problema încărcării tezelor de doctorat pe un site, nu a fost un cor de bucurie, a fost un cor de tăcere. Sunt teze care probabil din punct de vedere științific nu înseamnă nimic sau înseamnă foarte puțin. Sunt teze care e de presupus că au probleme”, își amintește profesorul universitar Marian Popescu, fostul președinte al Comisiei de Etică a Universității din București, potrivit Republica Autoritățile locale au aprobat bugetul pentru Zilele Clujului de anul acesta. Este vorba de aproape un milion de lei, bani din care vor fi plătiți artiștii, se vor organiza diverse evenimente, precum și un foc de artificii. Este a zecea ediție a Zilelor Clujului și se va organiza în luna mai, în săptămâna de dinaintea începerii Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), notează Actual de Cluj Cristi Puiu a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor la secțiunea Encounters de la Berlinale - Berlin International Film Festival pentru Malmkrog by Cristi Puiu! Este a doua distincție pe care Cristi Puiu o primește la Berlin, după Ursul de Aur pentru scurtmetraj, de la ediția din 2004 a festivalului. Regizorul care a deschis noul val al cinemaului românesc, cu filmul „Marfa și banii”, a câștigat numeroase premii europene, care au legitimat, de fapt, o devenire artistică, scrie Europa Liberă