Subiectele zilei: București, 2020. Apocalipsa Mașinilor. Ce spun specialiștii: „Sunt necesare măsurile de descurajare a utilizării mașinii personale”; Mihaela Miroiu: Dacă nu te-ai hotărât să pleci, lumea de aici trebuie să fie în felul în care să te poți simți om în ea

„Sunt necesare măsurile de descurajare a utilizării mașinii personale”. Parcul auto din România crește, de la an la an, precum eroii din basmele populare românești. Fruntaș detașat pe ramură se situează Bucureștiul, municipiu de renume mondial, ajuns pe primul loc în Uniunea Europeană în topul orașelor cu trafic de coșmar și al 14-lea cel mai aglomerat oraș de pe glob. Practic, un bucureștean cu carnet a ajuns să petreacă, efectiv, 9 zile legate pe an doar în trafic. Specialiștii în arhitectura orașului, urbanism și mobilitate urbană atrag atenția că traficul din Capitală se află, practic, într-un moment critic. Soluțiile există, totuși, concretizate în forma „unui plan de mobilitate urbană”, realizat încă din 2015 dar aproape nul, din punct de vedere al implementării de către edilii orașului, informează Digi24

”În această sear am decis să mă înscriu într-un partid politic”, au spus ei după vizionarea ”Colectiv”. Tinerii La Piatra Neamț, din 276 de plătitori prezenți luni seară la filmul ”colectiv”, două treimi au fost tineri între 14 și 30 de ani. Ieșit din închisoare și prins în infinite dosare, Pinalti a găsit o altă lume. Asistența e dominată de tineri de la 14 la 30 de ani. ”M-ați întrebat cu ce plec acasă după acest film. Cu o hotărâre. În această seară am decis să mă înscriu într-un partid politic. De mai multă vreme mă codesc, dar azi am decis să dau submit acelei aplicații la care mă gândeam de multă vreme”, spune o altă tânără. Ce drum lung am parcurs de la orașele lui ”Pinalti” și ”Seche”! Piatra Neamț și Bacăul vecin, unde Colectiv va avea azi vizionarea, deveniseră simbolurile siameze ale feudalității în România, relatează Tolo.ro