Subiectele zilei: Cum fentează românii din Italia controalele vamale; Spitalele vor fi copleșite. Limitarea drastică a întâlnirilor între oameni, singura soluție

Adevărul: Cum fentează românii din Italia controalele vamale ● Libertatea: Ce părere au bucureștenii despre înmulțirea cazurilor de coronavirus ● Republica În plină epidemie de coronavirus trebuie să fim împreună, dar fiecare la casa lui ● Newsweek: Singura soluție împotriva COVID 19 este limitarea întâlnirilor între oameni.

O tânăra se aştepta să fie şi la aeroportul din Timişoara cineva care să o ia la întrebări, însă ea a povestit că nu a fost oprită de nimeni. În timp ce toţi ceilalţi pasageri au plecat spre casele lor, fata, dând dovadă de sinceritate şi responsabilitate, s-a dus de bună voie la angajaţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, aflaţi în aeroport, să întrebe de formularele pe care ar trebui să le completeze, ea spunând că a fost cu o zi în urmă în Italia. În acel moment, medicii din aeroport s-au alarmat şi s-au comportat cu ea de parcă ar fi avut ciumă, scrie Adevărul O mămică cu o fetiță de până în 12 ani intră grăbită la metrou și ne spune că e speriată de ce se întâmplă în jurul ei și că se simte neputincioasă. Măsura închiderii școlilor o consideră necesară și, deși încearcă să se protejeze pe ea și pe fiică, spălându-se des pe mâini mai ales, e nevoită să folosească mijloacele de transport în comun, notează Libertatea Astăzi, am cumpărat produse pentru dezinfecție, însă nu am mai găsit gel de mâini, de exemplu. Prin urmare, m-am reorientat către spirt şi produse care au un efect similar. Am mai cumpărat și produse pe care le utilizam în mod frecvent, tot pentru dezinfecţie, a podelelor, a bucătăriei, a casei. Trebuie să recunosc că nu am citit niciodată instrucţiuni de folosire a unor produse şi nici nu am urmărit vreodată atât de atent comunicate oficiale. De data aceasta am făcut-o, potrivit Republica Cazurile confirmate ale noului coronavirus cresc rapid în Statele Unite, iar fostul consilier pentru Securitate Internă al președintelui Trump, Thomas Bossert, atrage atenția aupra riscului ca spitalele să colapseze. Risc valabil în întreaga lume. Thomas Bossert, care a coordonat răspunsul SUA față de pandemiile globale, a avertizat că spitalele ar putea fi curând copleșite și că trebuie să se ia măsuri drastice de limitare a interacțiunii sociale, acesta fiind singura soluție eficientă pentru a stopa transmiterea virusului, relatează Newsweek Cancelara Angela Merkel consideră că două treimi din persoanele din Germania ar putea fi infectate cu noul coronavirus. Merkel a anunțat că va exista o acțiune coordonată la nivelul UE împotriva răspândirii virusului. Aceste cifre au fost menționate cu ceva timp în urmă de către experți, precum virologul berlinez Christian Drosten. Încă nu se știe cât va dura până când va fi atinsă această cotă, a subliniat directorul Institutului de Virologie de la clinica universitară Charité din Berlin", scrie Deutsche Welle Azi, omul nu a mai rezistat în casă şi a ieşit pe stradă, intenţionând să meargă la sediul Primăriei Laloşu să-şi ia o adeverinţă. Numai că, el a fost văzut de unul dintre vecinii săi, care ştia că este venit recent din Italia, şi a fost luat la bătaie. Victima a fost transportată la Spitalul Judeţean Vâlcea pentru îngrijiri medicale, potrivit Gazetei Vâlceană Studiul mai arată că despre acest subiect se discută, cel puțin o dată pe zi, în trei sferturi dintre familiile din România. 95% dintre români susțin că s-au informat cu privire la evoluția bolii în România iar 1 din 10 români a cumpărat alimente de strictă necesitate în cantități mai mari decât de obicei, de la apariția primelor cazuri ale bolii în România și până în prezent, relatează Actual de Cluj. Nici Banca Națională a României și nici guvernul nu au încă date sau calcule despre cât de mare ar putea fi impactul extinderii epidemiei de coronavirus asupra economiei și asupra standardului de viață al românilor. Consilierul de strategie al guvernatorului Băncii Naționale a Românie, Adrian Vasilescu, este de părere că deocamdată singura soluție ar fi stoparea extinderii virusului chinezesc, „mai ales că în România nu e încă epidemie”, scrie Europa Liberă