Subiectele zilei: Cât costă un test pentru coronavirus. De ce este important ca numărul persoanelor care-l fac să fie cât mai mic; Toate drumurile fug de la Roma

Potrivit medicului Musta, pentru un singur test spitalul plăteşte aproximativ 200 de lei, iar numărul acestor teste este limitat. „Acesta este şi motivul pentru care nu putem face teste la cerere. Noi ne-am aprovizionat, dar dacă se vor termina testele va fi o problemă în testare. Această problemă există şi în Italia. Nici o ţară mai bogată decât România nu poate face un număr nelimitat de teste”, a explicat medicul Virgil Musta, pentru Adevărul În aceeași zi în care România și-a suspendat zborurile din și spre Italia, funcționarii Ambasadei României la Roma au spus unei turiste: „Plecați cât mai repede de aici! Cu escală în altă țară sau cu mașina numai plecați!”, scrie Libertatea Pandemia de coronavirus a prins autoritățile nepregătite peste tot în lume. Cea mai mare diasporă românească oscilează între a sta solidară cu restul italienilor și a se ascunde în țară până trece valul. La începutul anului trecut, statisticile oficiale vorbeau despre peste 1,2 milioane de români cu acte în regulă în Italia, relatează Deutsche Welle Roma, martie 2020. Am învățat foarte multe lucruri în ultima lună. Am învățat ca virsulul nu ține cont de granițe, am aflat despre importanța spălatului corect pe mâini. Am înțeles diferența dintre epidemie, pandemie și endemie. Ca mulți alții, am trecut prin diverse faze, de la panică la reconfortantul gând că „e ca o gripă sezonieră”, notează Republica Vineri încă au mai fost operate din Roma, de exemplu, curse către Amsterdam, Londra, Paris, Frankfurt sau Moscova, ca să enumăr doar câteva dintre hub-urile cu legături directe și către România. O altă cale ar fi să plece cu mașina, însă un astfel de drum ar fi aproape imposibil. Vor putea ieși din Italia, dar nu vor fi primiți în Slovenia, de pildă, decât dacă vor prezenta un certificat medical care să ateste că au fost testați pentru coronavirus și că rezultatul este negativ, conform Știrile Protv Gazetarul Cristian Tudor Popescu a criticat discursul președintelui Klaus Iohannis în care Șeful Statului a îndemnat oamenii să nu meargă să golească magazinele. El spune că atunci când primesc un astfel de îndemn de la o autoritate, se creează „imediat, reacția contrară”, scrie Digi24 Iată o listă scurtă cu muzee și expoziții virtuale din străinătate: ►Pinacoteca di Brera, Milano ►Galeria Uffizi, Florenţa ►Muzeele Vaticanului ►Muzeul Luvru, Paris ►MET, Muzeul Metropolitan New York ►Muzeul Ermitaj, Sankt Petersburg ►Muzeul de Arheologie, Atena ►Muzeul Prado, Madrid ►British Museum, Londra ►Galeria Naţională de Artă, Washington Mai mult decât atât, site-ul cimec.ro al Institutului Naţional al Patrimoniului pune la dispoziţie o listă a muzeelor şi expoziţiilor virtuale din România, relatează Știrile Protv Timp de aproape două decenii, autorităţile române nu au fost în stare să scoată la licitaţie un apartament indisponibilizat după ce un funcţionar a delapidat o sumă mare de bani. Anii au trecut şi, deşi sechestrul pus pe apartament în 2001 a rămas, pe hârtie, imobilul s-a transmis de la funcţionar către moştenitori, care, mai departe, l-au vândut. Statul român a rămas astfel cu buza umflată, scrie Ziarul de Iași România este, de ani buni, dependentă în mare măsură de importurile de produse agroalimentare, dar o eventuală închidere a granițelor nu va lăsa magazinele cu rafturile goale, spun reprezentanții retailerilor și ai patronatelor din industria alimentară, notează Europa Liberă