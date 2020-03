Subiectele zilei: Să vină diaspora, să dăm cu dezinfectant pe ea; 180 de români „homeless” din Norvegia sunt plătiți să vină acasă, din cauza coronavirusului.

Balada lui Bădălău a devenit şlagăr în contextul epidemiei de coronavirus, chiar dacă versiunea originală nu vorbea despre dezinfectatnte, ci despre alte lichide. Trubadurii care o fredonează ar trebui lăsaţi acum, că n-avem timp de ei, dar n-ar trebui uitaţi când lucrurile vor reveni la normal. Refrenul lor este banal şi previzibil, dar nu mai puţin ticălos: românii din diaspora se întorc ca să ne îmbolnăvească pe noi, cei rămaşi în ţară, şi să se trateze de coronavirus pe banii noştri, pentru că ei n-au plătit taxe şi impozite în ţara noastră, scrie Adevărul Angajații din telecomunicații avertizează sunt puși să continue pe teren fără echipamente suficiente de protecție și fără să știe dacă nu cumva clienții la care merg sunt au venit din zone cu probleme, precum Italia sau Spania, notează Libertatea Într-un discurs televizat adresat direct națiunii germane, cancelara Angela Merkel le-a cerut insistent cetățenilor să evite contactele sociale, pentru a limita extinderea epidemiei de coronavirus. Este pentru prima oară în mandatele ei de șefă a executivului german când Angela Merkel alege această adresare directă către națiune. Cancelara Angela Merkel consideră lupta împotriva noului coronavirus drept o sarcină de amploare istorică. În discursul ei televizat ea a făcut apel la rațiunea și disciplina cetățenilor. Situația este serioasă și este cu deznodământ deschis, a insistat Merkel, potrivit Deutsche Welle Potrivit unor surse neoficiale, aproximativ 200 de cetățeni români - fără locuri de muncă sau beneficiari de ajutoare sociale - vor ajunge miercuri seara pe Aeroportul Otopeni cu un avion de tip charter, pus la dispoziție de o fundație din Norvegia. Ei au fost selectați de autoritățile norvegiene, care le-au plătit câte 100 de euro la fiecare, după care i-au trimis acasă, conform Știrilor Protv Eu am două firme mici și amândouă mi-au fost închise de către statul francez, încă de sâmbătă seara când, la ora 19.00, președintele Macron a intervenit la TV pentru a ne solicita să închidem și să stăm acasă cel puțin 15 zile. Ne-a transmis că situația sanitară este critică și, la fiecare două zile, cazurile de îmbolnăvire cu coronavirus se dublează. Ne-a mai spus că, dacă nu respectăm distanțarea socială, unitățile de primire urgențe ale spitalelor vor fi depășite în foarte scurt timp și trebuie cu orice preț să evităm scenariul catastrofal din Italia. Toți indicatorii arată că suntem pe același grafic, doar cu 10 zile în urmă, scrie Newsweek La Iași, rezidenții care lucrează în UPU și Triaj au materiale sanitare. Așa că acum e bine. Dar în cele mai multe cazuri, și-au cumpărat zile la rând singuri măști și dezinfectant. Și mulți umblau cu săpunul și hârtia în geantă. Pe vremuri împărțeau un covrig, acum dezinfectant. Măști supersubțiri, puține combinezoane. La un mare spital din Iași, spital care a făcut și simulări pentru un eventual caz de coronavirus, rezidenții au primit o mască pentru o săptămână. Au semnat de primire. Ce fel de mască? „Mai bunuță, din aia de trei lei, nu de 30”, mi-a mărturisit un rezident, notează Republica Sociologul ieşean Ciprian Iftimoaei susţine că pandemia COVID-19 ar putea fi abordată mai eficient, cel puţin din punct de vedere economic, printr-o strategie de imunizare colectivă decât prin izolare totală a populaţiei. "În ceea ce mă priveşte, şi e doar o opinie personală, în lupta cu COVID-19 mi se pare mai potrivită strategia imunizării colective, graduale şi controlate cu măsura prealabilă a izolării sociale a persoanelor vulnerabile (persoane vârstnice, persoane cu diferite afecţiuni etc.)", susţine Iftimoaei pe contul său de Facebook, potrivit Ziarul de Iași Doctorul acuzat de mai mulți pacienți că a cerut mită, și care are și dosar penal pentru aceasta după ce a fost surprins în flagrant, se întoarce în sistem – cel puțin deocamdată.Casa de avocatură angajată de doctorul Florin Răcășan se laudă azi că a reușit să convingă instanța Curții de Apel Cluj să revoce decizia instanței inferioare, Tribunalul Cluj, care a decis ca Răcășan să fie cerceta sub control judiciar, notează Actual de Cluj Ministrul Științei și Tehnologiei din China Zhang Xinmin a declarant că medicamentul japonez făcut de Fujifilm Toyama Chemical ar putea să-i ajute pe bolnavii de Covid-19 să se facă bine. Favipiravir este un medicament anti-gripal care a fost aprobat de autoritățile japoneze în 2014. În 2016, Japonia a furnizat Favipiravir, cunoscut și ca Avigan, ca ajutor de urgență pentru Ebola, atunci când această epidemie a izbucnit în Guinea, scrie Europa liberă