Subiectele zilei: Prima zi de izolare totală în România: Avem 17 morți și 906 cazuri de coronavirus. Autoritățile vor să testeze toți bucureștenii; Disidentul Paul Goma a murit la Paris, în urma infectării cu cornavirus

Armata a ieșit cu vehicule de luptă pe străzi, din care au ieșit militari cu mitralierele la vedere și care, alături de polițiști și jandarmi, au oprit după 12:00 oamenii care se deplasau pentru a verifica dacă se încadrează la motivele prevăzute în noua ordonanță militară. Între timp, situația se înrăutățește. Astăzi bilanțul de îmbolnăviri a ajuns la 906 cazuri, din care 17 morți. Toate aceste decese au fost înregistrate în 4 zile. Și mai grav este că deja vorbim de peste 100 de cadre medicale infectate și alte sute care sunt în izolare după ce au intrat în contact cu pacienți infectați și așteaptă testarea. Numărul spitalelor afectate crește alarmant, scrie Ziare.com Nivelul transmiterii noului coronavirus în Olanda a încetinit în mod semnificativ, unde o persoană infectată contaminează în prezent doar o singură altă persoană, faţă de două persoane anterior, potrivit unor estimări, a anunţat miercuri Institutul Naţional olandez de Sănătate Publică. Şi în Germania se aşteaptă să încetinească rata de infectare la mijlocul săptămânii viitoare, datorită distanţării sociale. Şi în Germania, preşedintele Federaţiei spitalelor (DKG), Gerald Gass, a declarat, pentru grupul media Funke, că rata de infectare este probabil să încetinească la mijlocul săptămânii viitoare, notează Adevărul Conversații de pe un grup de Whatsapp al unor cadre medicale de la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, arată că medicii și asistenții medicali sunt speriați de lipsa echipamentelor și de posibila infectare cu Covid-19. „Vrem măști FFP3, sort, scurt.” „Vrem testarea personalului.” „Vrem uși glisante pentru separare spații contaminate/necontaminate”. „Vrem suficient echipament pentru schimbare zilnică”, scriu medicii pe grupul intern. Conducerea neagă lipsurile, potrivit Libertatea O firmă dintr-un sat din Giurgiu, specializată în vânzarea de băuturi alcoolice și tutun, a primit două contracte în valoare de 56 milioane lei pentru a furniza statului 1,75 milioane măști de tipul FFP2 sau FFP3. Statul, din bani publici, a plătit totul la suprapreț. Mai mult, reprezentanții firmei au cerut să fie luați în evidență pentru plata taxelor și impozitelor la o zi după ce a fost făcută publică lista cu contractele cadru semnate. Până atunci, deci, nu plăteau taxe, deși firma e înființată de un an de zile. Paradoxal, Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că luptă împotriva speculei pe timpul perioadei de stare de urgență, informează Newsweek Scriitorul și disidentul Paul Goma a murit noaptea trecută, în Franța, din cauza infectării cu coronavirus, informează Mariana Sipoș, biografa oficială a acestuia. Scriitorul a încetat din viață într-un spital parizian, în noaptea dintre 24 și 25 martie, se arată într-un comunicat transmis de Mariana Sipoș. Conform informațiilor transmise de echipa medicală care l-a îngrijit, Paul Goma a plecat senin, fără durere și cu sufletul împăcat. Conform indicațiilor lui Filip Goma, respectând dorința tatălui său și ținând cont de restricțiile actuale în vigoare în Franța, trupul lui Paul Goma va fi incinerat, iar urna funerară va fi depusă în Columbarium, la cimitirului Pére Lachaise din Paris” scrie Republica Copiii care primesc zi de zi teme la domiciliu din partea cadrelor didactice au ajuns să nu mai dispună de rechizite și de caiete. În plus, profesorii și învățătorii lucrează foarte mult pe bază de fișe și nu toată lumea are posibilitatea de a le printa. Astfel, totul este scris în caiete. Numărul acestora este limitat și, prin urmare, copiii au rămas sau riscă să rămână fără materialele necesare. Mai rămâne varianta supermarketului de la mall, singurul care are standuri cu materiale pentru școală. Problema este că recomandarea autorităților este să se iasă cât mai puțin din case și doar pentru cumpărarea de alimente, medicamente sau probleme urgente, scrie Gazeta de Sud Un microbuz care transporta din Aeroportul din Cluj spre carantină 14 persoane revenite din Franța astăzi a făcut făcut accident în zona Garibaldi. „Două persoane au cerut consult medical, prezentând escortații”, informează ISU Cluj. Celelalte persoane din microbuz s-au dus la Sala Sporturilor pentru a fi preluate de un alt mijloc de transport și transportate către locațiile de carantină”, mai informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, potrivit Actual de Cluj