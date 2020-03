Subiectele zilei: Acuzații chiar în spitalul lui Streinu-Cercel. Managerul: ”Istericale de moment”; Speculanții profită de criza coronavirusului. Produsul care se vinde de 6 ori mai scump; Calvarul celor internați la Suceava. Infectați și neinfectați ținuți laolaltă, fără apă și mâncare

Ducandu-l pe cea lume, corona, acest ucigas in masa parca invizibil, a izbutit ce n-a reusit comunismul, acest asasin in masa vizibil parca numai victimelor sale. Sa-l invinga pe Paul Goma. Dar nu s-a invins Goma singur? Regimul comunist l-a expus pe scriitorul basarabean mai multor randuri de represiuni brutale. L-a arestat cand era student, ca si pe colegul sau de breasla, Alexandru Ivasiuc, in epoca revolutiei maghiare, in care sufletele multor intelectuali romani in devenire se legasera de eroismul confruntarii cu regimul totalitar moscovit. Goma si Ivasiuc s-au numarat printre putinii care au indraznit atunci sa-si manifeste solidaritatea cu Ungaria. Regimul s-a razbunat cumplit. Amandoi au mancat inchisoare, domiciliu obligatoriu, sicane. Paul Goma le-a rezistat admirabil, potrivit DW