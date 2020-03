Subiectele zilei: Autoritățile cer „dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocului”, dar numai în București sunt 16.000 de blocuri cu cel puțin 2 scări în medie; Ce a păţit o tânără care s-a dus după pâine la brutăria preferată

„Eu locuiesc în Giroc. Mi-a spus: nu ştiţi că nu aveţi voie să vă deplasaţi în afara domiciliului, doar în apropiere? Aveţi magazine şi în Giroc. A zis că îmi dă amendă pentru că apropiere înseamnă doar în Giroc. Nu am mai avut chef să intru în polemici şi am plecat. Nu a luat în mână nici hârtia, nici buletinul. A făcut poză şi a zis că îmi timite amenda acasă. Eu m-am urcat acasă în faţa porţii, am parcat în faţa magazinului, am făcut cumpărăturile, m-am urcat în maşină şi m-am întors acasă, în condiţiile în care prin comună era plin de oameni care se plimbau pe jos”, a declarat tânăra din Giroc pentru Adevărul Numai în București sunt peste 16.000 de blocuri, multe cu 3 sau 4 scări. La un număr mediu de 2 scări, ceea ce este o estimare minimală, înseamnă că e nevoie de peste 30.000 de dispozitive cu soluții dezinfectante”. Și dacă acestea ar fi simple cutii cu dezinfectant, tot pare improbabil ca această montare, întreținere și reumplere să aibă loc, potrivit Libertatea Cristian Tudor Popescu a comentat despre felul în care unii români au înțeles să „respecte” restricțiile de circulație, carantina, izolarea. În cazul acestora să existe o listă ca la transplant, cu punctaj, spune gazetarul. „Ăștia să fie lăsați acasă și să reziste bolii prin gena lor tare, puternică de șmecher natural. Ei sunt niște persoane deosebite”, a spus Cristian Tudor Popescu pentru Digi24 Taiwan a avut o politică extraordinar de precaută pentru că știau că statul chinez ascunde realitatea. Așa că, de cum au auzit de primele cazuri în China, taiwanezii și-au închis granițele. Probabil așa au mai procedat și alte țări asiatice. Recunoaștem că noi, prin Europa, prin UK și SUA nu prea ne-am uitat spre ce e în China mult timp. Dar, chiar și așa, statisticile despre „distanțarea socială” sunt intrigante. Nu spun că nu e necesară izolarea, dar poate că epidemiologii europeni ar trebui poate să se consulte mai mult cu omologii lor din Asia, notează Republica În toată capitala Suediei, cluburile de noapte au rămas deschise, însă singura măsură care s-a luat, a fost cea de a limita adunările care depășesc 50 de persoane. Potrivit BBC, măsurile luate sunt mai mult recomandări, decât restricții: oamenii cu probleme de sănătate să stea în casă, să se spele pe mâini și să evite călătoriile care nu reprezintă o urgență, relatează Știrile Protv Directorii societăţilor din subordinea Primăriei Iaşi au salarii care pornesc de la 15.200 şi ajung la 22.700 de lei net pe lună, potrivit unui consilier local liberal care a făcut publice veniturile acestora, cerând reducerea la jumătate a salariilor şi indemnizaţiilor directorilor şi membrilor CA de la cele şase societăţi din subordinea primăriei, conform Ziarului de Iași Spitalele se plâng de lipsa consumabilelor în lupta împotriva noului coronavirus, Covid 19, iar studenții de la Universitatea de Medicină și Farmacie fac sute de litri de dezinfectant, după rețetă proprie. UMF Cluj a pus la dispoziția spitalelor clujene două aparate de testare a probelor recoltate de la suspecți de infecție cu coronavirus, iar alte două universități clujene, UBB Cluj și USAMV, au făcut același lucru cu două și respectiv trei aparate de testare, dar care însă zac nefolosite în lipsă de kit-uri cu reactivi pentru testare, potrivit Actual de Cluj În caz că vor veni la mine la ușă să mă testeze în cadrul „studiului” Firea-Cercel 10.514, voi refuza. De ce? Pentru că mi se pare nedrept și neeficient să se consume un test pe mine, care, ca atâția alții, stau în casă și respect regulile cerute de autorități, în vreme ce personalul medical, polițiștii, casierele de supermarket, toți cei care continuă să lucreze cu publicul, expuși la coronavirus, precum și contacții depistați prin anchetă epidemiologică, trebuie să beneficieze cu prioritate de testarea Covid19, relatează Republica Dintre cazurile noi, unul este de import (din Bulgaria), iar restul au apărut prin transmitere în R. Moldova. De la începutul epidemiei, în R. Moldova s-a înregistrat 263 de cazuri de infectare, două decese, iar 13 oameni s-au vindecat. Premierul Ion Chicu a mai spus că la Moldexpo, în Chișinău, va fi ridicat până miercuri sau joi un „spital-centru de triere” cu 700 de paturi pentru cazuri de coronavirus, potrivit Europa Liberă