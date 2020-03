Subiectele zilei: COVID-19. Mărturii de pe patul de spital; Absența raportărilor corecte expune vieți: fata pastorului din Suceava mort joi și anunțat decedat de COVID-19 după 4 zile a ajuns abia azi la spital

Când am rugat un medic din Suceava să ne ajute să luăm legătura cu pacienți cu COVID-19, în ideea de a strânge mărturii de la cei direct afectați, ne-a răspuns: „Stai până luni, când îmi vine rezultatul testului, că sigur am și eu”. Și așa a fost. Marketing manager, 34 de ani, Brașov: „Sunt izolată cu soțul și cu băiețelul nostru de 4 ani, într-un salon de la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Toți trei am fost depistați pozitiv. Anatol Burlacioc, 44 de ani, medic primar chirurgie plastică la Spitalul Județean Suceava: „A început cu o vagă jenă în gât, o ușoară creștere a temperaturii, un 37.5. Și frisoane. Ca apoi să apară și rinoree, care am înțeles că nu este specific, dar mă rog. Nu am niciun fel de tuse, nici seacă, nici productivă. Acum nu mă simt bine, am simptome de gripă. Deocamdată, sunt acasă”, potrivit Recorder