PeBloguri: Exodul românilor. Tinerii nu mai vor praf în ochi, ci oportunități reale

Din păcate, guvernul Orban a ratat și la acest capitol.Discutam cu tinerii despre programul de așa-zisă susținere a IMM-urilor, cu care guvernanții actuali se laudă ca și cum n-ar ști că, de fapt, de ani buni, guvernele României, inclusiv cele ale PSD, au mai avut inițiative pentru acest sector.Doar că, în acest caz, în acest context, deși guvernanții se laudă cu el, pentru mulți români programul respectiv nu reprezintă altceva decât praf în vânt. A, da, așa cum face acest guvern, bani împrumutați din afară cu dobânzi mari, nu este vreo idee genială, nici pe departe, ci este prostie! Pentru că nu poți relansa nimic, și cu atât mai mult sectorul IMM, și cu atât mai mult afacerile tinerilor antreprenori sau cele care angajează tineri, într-o țară blocată. De aceste lucruri mi s-a plâns mulți dintre cei cu care am discutat în ultima perioadă.Guvernul Orban a blocat țara și a ținut-o paralizată de frică. Frica de propria-i lipsă de idei, de soluții. Ori, acestea vin doar dacă te interesează cu adevărat să guvernezi. Ele nu vin, așa cum este cazul PNL, dacă tot ce vrei pe această lume este și mai multă putere, și mai mulți oameni proprii puși în funcții, și mai multe contracte pentru firmele apropiaților!Eu am spus în ultimii ani, mai ales de la tribuna Senatului, că actualul PNL nu are nici soluții și nici dorința de a face ceva. Politica lor este: lasă că merge și așa. Inclusiv în orașul meu natal, Oradea, lucrurile funcționează la fel. Și se vede. Oamenii, românii, tinerii, sunt extrem de inteligenți și nu poți, cum speră PNL, să le iei ochii cu vorbe în vânt. Și nici nu ai avea voie să încerci. Este cinism dus la maximum, doamnelor și domnilor din PNL.Toate aceste gânduri mi-au fost inspirate, cum spuneam, de tinerii cu care am discutat în ultima perioadă. Le este cu atât mai greu cu cât văd un guvern și o guvernare habarnistă și nepăsătoare.