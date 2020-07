PeBloguri: Lucian Romașcanu: "Experții în economie s-au grăbit să sancționeze programul lansat de Orban la iarbă verde"

Preluare PeBloguri

Sigur că Orban a trecut în programul său miliarde peste miliarde. Însă specialiștii din domeniu, precum Dragoș Cabat, au punctat că planul guvernamental nu poate fi îndeplinit operațional, dar și că banii lipsesc pentru măsurile propuse. Planul economic lansat de Orban, așa cum bine observă bursa.ro, nu are atașate sursele de finanțare. Iar bănuiala că Guvernul s-ar baza pe atragerea fondurilor europene sau pe cele de solidaritate, negociate la nivelul U.E., naște și mai mari temeri. România are o rată de absorbție notoriu de proastă a fondurilor U.E., iar Guvernul nu pare a avea resursele de cofinanțare a fondurilor de solidaritate. Mai mult, ideea de a se baza pe fonduri europene prefigurează construcția unui program de relansare bazat pe bani care nu există efectiv în visterie, ceea ce anulează orice fel de orizont de așteptare decent al implementării programului. Nu poate fi ocolit nici faptul că Guvernul a gândit relansarea economiei pe un deceniu. Spre deosebire de noi, Germania și Franța se ceartă în Europa pentru consumarea fondurilor de solidaritate într-un orizont de 2-4 ani. Guvernul pare a fi în acest context nu doar optimist, ci și paralel cu așteptările partenerilor europeni.Mențiunea celor 10 ani în sine au ridicat sprâncenele audienței. Lăsând la o parte că majoritatea statelor tind să admită că relansarea economiei se face prin proiecte și infuzii fulger de fonduri, numărul sugerează că Orban se așteaptă la 10 ani de criză, pe modelul celei din 2008-2009. Practic, prin pachetul de măsuri propuse, Orban nu face altceva decât să contrazic[ ideea de revenire în V a lui Cîțu și să confirme că trebuie să ne așteptăm la o criză prelungită.Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii a punctat ieri că ”din păcate acesta (n.r. planul) nu are obiective clare şi termene stricte de implementare.” Faptul că Guvernul nu a inclus termene clare de implementare sugerează că infuzia de fonduri va fi cel puțin lungă și anevoioasă, un lucru pe care majoritatea IMM-urilor îl privesc cu spaimă. Guvernul ar fi demonstrat viziune clară și profesionalism dacă ar fi acordat termene de implementare a măsurilor propuse. Nu a făcut acest lucru. Planul de relansare este astfel scufundat în incertitudine.Din zona politică, mai multe voci au ieșit pentru a sublinia că multe măsuri seamănă izbitor de mult cu fostul program de guvernare al PSD. Și, într-adevăr, unele măsuri sunt preluate aproape la literă din vechiul program propus de PSD. S-ar putea spune că Guvernul, în maturitatea sa, a decis să facă un exercițiu de raționalitate, prin care să continue proiectele în care birocrația de stat a investit deja eforturi și resurse. Nu e o replică rea de spus în trecere pe la televizor, dar adevărul este că ar fi o replică profund greșită.