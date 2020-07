Subiectele săptămânii: Planul de relansare economică: Show me the money; Anchetele Rise Project: În bârlogul traficanților de măști; Propaganda rusă și chineză

Planul de relansare economică al guvernului Orban

Propaganda rusă și chineză în Europa

Anchetele Rise Project:

Cea de a patra etapă de relaxare a unor măsuri, programată de la 1 iulie, va fi amânată

Am avut BAC și Capacitate

Paradoxul examenului de Bacalaureat 2020 este că, deși rata de promovare, înainte de contestații, este de 62,9% - cea mai mică din ultimii șase ani - în acest an au fost cele mai multe medii de 10.

Un număr de 232 de candidaţi au obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat 2020, potrivit rezultate

Săptămâna defrișării și a poluării. România amenințată din nou cu infrigementul

Și dacă ați crezut că le-ați văzut pe toate...

, în opinia ​Confederația Patronală Concordia. Se vorbește despre transformarea digitală a României, dar trebuie spus răspicat: avem nevoie de legislație care să permită utilizarea semnăturii electronice avansate (blocată de ani de zile la nivelul Parlamentului) și de un sistem simplu de identitate digitală pentru cetățeni, care să poate fi furnizat inclusiv de către mediul privat, scrie HotNews Programul de relansare economică al Guvernului se bazează pe investiții masive, însă nu are surse de finanțare, nu are termene clare de realizare și nici instrumente de implementare, arată economiștii consultați de către Libertatea. Aceștia mai arată că documentul include unele proiecte rămase din vremea lui Nicolae Ceaușescu, potrivit Libertatea , măsuri de stimulare a capitalului autohton și a competitivității, alinierea la noua revoluție tehnologică, scrie cursdeguvernare . Succesul programului românesc de relansare se va baza aproape exclusiv pe capacitatea de negociere a statului romând în alocarea inițială a fondurilor, dar mai ales pe capacitatea guvernului de a atrage banii europeni.Da, vrem să vedem banii cu care vor fi puse în practică toate promisiunile din așa numitul ”Plan Național de Investiții și Relansare Economică”. Poate nu toți odată, că proiectele s-ar întinde pe 10 ani, dar măcar zece miliarde de euro, păstrând proporțiile. Știu că ni se spune că cea mai mare parte ar veni dinspre Uniunea Europeană, dar vrem să vedem ”partea națională”, adică ceva concret. Aș vrea să văd de unde vin sumele cu care România ar trebui să contribuie la acest mega-proiect, pe care îl pot considera, fără probleme, drept o strategie națională pe termen scurt, scrie Profit.ro . Prima privește investigarea structurilor și a finanțărilor din spatele dezinformării. Cu alte cuvinte, foarte mult e de făcut pentru a trasa o hartă a companiilor sau indivizilor care conduc aceste platforme, cifrele lor de afaceri, profitul și sursele de venituri. Acest tip de informație este esențială pentru instituțiile responsabile de politici publice, pentru a trasa reglementări care să țintească în mod adecvat acestea structuri ale industriilor dezinformării. În al doilea rând, educația. Proiecte de media literacy sunt realizate în multe țări, dar efortul pe această direcție trebuie mai bine coordonat, mai focusat pe implicarea oamenilor, în mod special a tinerei generații, pentru ca aceștia să cunoască procesul de producție jurnalistică și de distribuire a informațiilor, abordări cross-border pentru a crește impactul acestor eforturi în interiorul Uniunii Europene. Desigur, ia timp să vezi rezultate., potrivit Euractiv.ro. Rusia ce fel de joc face acum în Moldova? Ce interese are? În vara trecută, rușii și-au consolidat pozițiile în media, în economie. Însă, ca tendință în ultimii ani, din cauza războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, după anexarea Crimeei, influența ei în Moldova a scăzut în intensitate. Sigur, Rusia rămâne o amenințare. Chiar dacă Moldova nu e o miză importantă, Putin nu vrea să creeze un precedent cedând-o influenței occidentale. E o chestiune de principiu aici. Dodon e favoritul Kremlinului, pentru că Moscova n-are altceva mai bun la Chișinău. Știe și Moscova că Dodon e creația lui Plahotniuc, tocmai ca să ocupe nișa pro-moscovită, care e cât jumătate din electoratul moldovenesc. Dodon e un cadou, prins în poleială, oferit de Plahotniuc Moscovei, odată cu victoria la alegerile parlamentare din toamna 2014. Numai că Putin n-are curajul să desfacă poleială ca să vadă ce e înăuntru. Nici nu-l interesează, de fapt. El ține cadoul învelit în poleială ca piesă în viitoare negocieri cu occidentalii, pe care și le dorește atât de mult. Soarta Moldovei pare că s-a decis în momentul izbucnirii războiului dintre Rusia și Ucraina. Dacă Ucraina, ajutată de Vest, va fi un proiect statal de succes, Moldova va fi împinsă spre Europa, oricâte instrumente de influență mai are Rusia acolo, spune Goșu într-un interviu pentru Contributors.ro În bârlogul traficanților de măști. Chiar în zilele de vârf ale pandemiei, când medicii se îmbolnăveau pe capete în spitale din cauza crizei de echipamente, Clanul Cămătarilor intermedia pe piața neagră milioane de măști chirurgicale, aduse de la depozitul unei grupări din China Town. La adăpostul certificatelor false, crima organizată afectează sănătatea populației, prin intermediul contractelor guvernamentale, cu marfă contrafăcută. RISE a identificat măștile de contrabandă în achiziții publice, la instituții precum poliția locală sau Protocolul de Stat. Negocierile incognito s-au purtat pe aplicații electronice, în benzinării, într-o vilă din Sectorul 2 al Capitalei sau în fața unei florării din zona Pieței Obor. Fenomenul contrabandei cu echipamente de protecție a căpătat proporții continentale. Autoritățile europene verifică acum firmele care au certificat și măștile intermediate de interlopi în România. RISE a testat măștile negociate cu ginerele lui Sile Cămătaru în laboratorul special al Armatei. În mod ironic, sunt mai bune decât cele cumpărate de Guvern, prin Unifarm, de la o complice a Clanului Sportivilor. Șeful Romgaz, amenințat de mercenarul lui Frank Timiș pentru un contract strategic: Nu respecți ce promiți, ai uitat cine te-a pus acolo. Adrian Volintiru, directorul general al SNGN Romgaz, a fost amenințat în februarie că va fi răpit și dus la pădure, dacă a uitat, cumva, că trebuie “să înapoieze ceva” sau “cine l-a pus acolo”. Dosarul inițiat la plângerea lui Volintiru este instrumentat acum la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Procurorii au dispus deja măsura controlului judiciar asupra lui Horațiu Potra din Mediaș, șeful diviziei de securitate a companiei African Minerals, patronată de controversatul Frank Timiș, fondatorul afacerii “Roșia Montană”, potrivit Rise Project.a declarat luni seară ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. El a precizat că aceasta este decizia Grupului de suport tehnico-știintific, în condițiile în care în ultimele două săptămâni a crescut semnificativ numărul de noi cazuri de coronavirus, după cea de a treia etapă de relaxare a unor restricții."După numărul de cazuri din ultimele zile, dacă astăzi ar trebui să iau decizia cu privire la prelungirea stării de alertă pentru mâine, aş propune prelungirea stării de alertă şi aş decide prelungirea stării de alertă. Vedem până în data de 15 care va fi evoluţia. Rămân totuşi încrezător, optimist, fac din nou apel la oameni să nu asculte glasurile de sirenă ale celor care le spun să nu respecte regulile, care îi instigă efectiv să nu se ferească de acest pericol care există. În măsura în care un număr mare de oameni vor respecta regulile, riscul de infectare se va reduce şi numărul de cazuri se va reduce", a declarat Ludovic Orban într-un interviu promo difuzat vineri seară la Digi 24./ Topul liceelor de 10 din București.Am decis să vorbesc cu trei proaspăt absolvenți de liceu pentru a-mi spune cum au reușit să se pregătească pentru examen în condițiile în care, de exemplu, se făceau petiții pentru sistarea probelor de Bac, cum au trecut prin tot procesul de dezinfectare, termometrizare, etc. , dar și cum li s-au părut subiectele. Per total, ei mi-au spus că au fost stresați, bulversați de toate schimbările, că nu s-au pregătit din timp din cauza multitudinii de incertitudini, dar și că subiectele au fost de dificultate medie, nefavorizându-i, scrie punct.news. . După 12 ani de studiu în şcolile din România, Delia spune că, dacă schimbarea ar fi în mâinile ei, ar pune accentul mai mult pe calităţile elevului, pe ceea ce face el dincolo de orele de curs, nu pe cantitatea informaţiei. „Aş pune mai mult accentul pe calităţile elevilor, nu pe notele acestora, deoarece notele nu definesc pe nimeni. Domeniile pe care le studiem sunt nişte ştiinţe concrete care nu pot reprezenta toţi elevii care sunt în învăţământul românesc. Activităţile extracurriculare au o importanţă foarte mare pe dezvoltarea elevului. Şcoala ar trebui să pună accentul pe dezvoltarea noastră ca persoane, nu ca competitori pentru nişte note. Ar fi bine să se pună accentul pe dezvoltarea noastră ca oameni, cetăţeni într-o societate“, spune Delia Oloeriu, potrivit Adevarul Comisia Europeană avertizează din nou România - vizată de proceduri de infringement în domeniul mediulu i - să oprească tăierile abuzive de păduri și să rezolve problema poluării aerului. Autoritățile de la București au primit un termen de o lună să ia măsuri pentru a opri tăierile ilegale de lemn, în caz contrar putând fi sesizată Curtea de Justiție a Uniunii Europene.ca urmare a aplicării tehnicilor de recoltare, după cum sugerează datele. Aceasta înseamnă reducerea capacităţii continentului de absorbţie a carbonului şi este posibil să indice probleme mai largi legate de încercările UE de combatere a crizei climatice, potrivit punct.news Transportul record a avut destinatia HS (fosta Holzindustrie Schweighofer): 62,97 de metri cubi de lemn incarcati intr-un singur ansamblu ilegal cu 6 osii (3 osii pe capul tractor AG35DSA incarcat cu 28,52m3 si alte 3 osii pe remorca B350DSA incarcată cu 34,45 m3), potrivit Agent Green.. Profitând de măsurile de izolare impuse din cauza pandemiei de COVID-19, hoții au spart zeci de birouri din sediul de la Bruxelles al Parlamentului European, scrie Politico. Astfel, cel puțin 50 de eurodeputaţi au rămas fără laptopuri, tablete sau alte bunuri de valoare pe care le aveau în birouri. Furturile par să fie avut loc în principal în timp ce sediul din Bruxelles al legislativului european era practic gol, autorii furturilor răscolind prin hârtii şi spărgând dulapuri din birourile eurodeputaţilor pentru a lua bunuri de valoare. Europarlamentarul german Nico Semsrott, căruia i-au fost furate două laptopuri, s-a declarat dezamăgit de lipsa de reacţie din partea Directoratului general pentru securitate al Parlamentului European (DG SAFE).