Subiectele zilei: CTP, despre Andreea Esca: E o profesionistă care frizează perfecțiunea. Acum a fost o amatoare, dar a salvat niște vieți; Klaus din Pont și statul de strâmb; Cel mai titrat laborator de gândire al Rusiei: Clubul Valdai – un Sputnik pentru intelectuali

„O cunosc pe Andreea Esca de mai bine de 20 de ani. Am fost cablat cu ea în nenumărate emisiuni, dar nu am văzut-o niciodată aşa cum am văzut-o în această seară. Este o profesionistă a ştirilor, a meseriei, care frizează mereu perfecţiunea. Acum nu a mai fost profesionistă. A fost amatoare. În sensul profund al cuvântului, acela de a iubi. Cred că Andreea Esca a salvat în această seară, fără să fie medic sau preot, nişte vieţi şi nişte suflete, prin ceea ce a spus şi cum a spus. Cred că până şi doamna aceea care a pălmuit vânzătoarea în magazin, atât de agresivă şi ignorantă, dacă a văzut-o pe Andreea Esca în această seară, s-a mai clintit înăuntrul ei.”, a declarat CTP la Digi24