PeBloguri: Lucian Romașcanu acuza guvernul ca ia prognozele COVID-19 de la o firmă abonată la contracte cu statul

La 4 luni de la debutul epidemiei de coronavirus în România Guvernul pare să ne pregătească din nou de stare de urgență cu ajutorul unei firme obscure de consultanță de afaceri și IT, mufată bine la contracte cu statul.Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Ministerul Comunicațiilor, Hidroelectrica, Transgaz sau ANCOM sunt doar câteva dintre instituțiile statului român care au colaborat cu Avantera de-a lungul timpului.Cea mai interesantă însă este asocierea cu Avantera a viceprimarului Ludovic Orban, pe perioada acestuia de mandat, când Primăria Municipiului București a plătit firmei 3,2 miliarde de lei pentru un contract câștigat în asociere cu Fiatest.De ce e important?Conform unei așa-zise prognoze realizate de Avantera pentru Comitetul Național pentru Situații de Urgență, țara noastră ar îndeplini condițiile pentru a intra din nou în stare de urgență la începutul lunii august; într-un scenariu (încă și mai) pesimist vom avea peste 1 milion de români infectați cu COVID-19 în septembrie.În traducere liberă, e nevoie de mult mai multe restricții pentru a ține sub control epidemia. Așa să fie?Interesant, dacă Raed Arafat s-a declarat susținător al studiului, ministrul de Interne Marcel Vela îl descrie ca fiind „alarmist” și ne cere să nu-l băgăm în seamă. Are dreptate cel din urmă: așa-zisa prognoză Avantera, o pledoarie pentru reintrarea României în stare de urgență, este bazată pe o metodologie pur speculativă, care alterează practic orice concluzie validă ar putea rezulta din datele prelucrate de companie. În ce scop? Ca să înțelegem, trebuie doar să ne uităm cine are de câștigat dacă reintrăm în case.