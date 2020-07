Subiectele zilei: S-a întors roata pentru Firea: puhoi de candidaţi pe partea stângă; Un istoric summit UE și ficțiunile dependenței; Contre şi acuzaţii grave între Aurelian Bădulescu şi Robert Negoiţă

Luni dimineata am primit o veste groaznica. Tatal meu, 91 ani, fusese gasit pozitiv impreuna cu alti 16 batrini la un test de coronavirus in caminul in care se afla. Am incercat sa ramin cit mai calm si am intrebat citi alti pacienti au fost gasiti pozitivi, citi din personalul de ingrijire. Raspunsul m-a mai pus un pic pe picioare: Niciunul dintre cei 17 pozitivi nu avea simptome iar tot personalul era negativ. Si mie si directorului caminului ni s-a parut ca este probabil vorba de false positives si ca ar mai trebui facut un test suplimentar, povesteste Corneliu Cazacu pe Contributors.ro