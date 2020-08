Subiectele zilei: Cum se promovează Gabriela Firea la televiziunea făcută de soțul Pandele pe banii cetățenilor din Voluntari; Salarii din TVR. Doina Gradea, șefa TVR, venituri mai mari decât Iohannis. Cât a câștigat Mircea Radu

Televiziunea Metropola TV, deținută de Primăria Voluntari condusă de Florentin Pandele, a difuzat, luni seara, un interviu cu primarul Gabriela Firea, soția edilului din Voluntari. Astfel, bucureștenii și ilfovenii, deopotrivă, au avut ocazia să afle că primarul Firea mergea la treabă în starea de urgență, când ceilalți, adică românii, erau un ”șoricel ascuns sub canapeaua din sufragerie”. Postul a fost finanțat, până acum, cu un milion de lei, potrivit relatărilor din presă – bani proveniți din bugetul municipalității, potrivit Libertatea

Cel mai mare scor este atins chiar de șefa instituției, Doina Gradea. Aceasta a raportat un venit anual, încasat de la TVR, de 50.000 de euro (245.169 de lei). Astfel, media lunară a fost de 4.200 de euro (aproximativ 20.000 de lei), conform declarației de avere. La acești bani se mai adaugă și tichete de masă (2.100 de lei, anual) și vouchere de vacanță (1.450 de lei). Aflăm, din documentele depuse de Mircea Radu, cât a încasat acesta pentru proiectul Down the Road, în care au fost implicați opt tineri cu sindrom Down. Au fost difuzate opt ediții, la finalul anului trecut, iar pentru acestea Mircea Radu a încasat 13.000 de euro (aproximativ 64.000 de lei), dezvăluie paginademedia.ro