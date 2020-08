Subiectele zilei: O analiză a pierderii simţului mirosului ar putea explica de ce coronavirusul e "atât de uşor de contractat"; Traseul drogurilor transportate cu autocarul „căpşunarilor“; Moscova, pusă în dificultate de Belarus

Manifestaţiile din Belarus şi fragilizarea puterii preşedintelui Alexandr Lukaşenko îl confruntă pe preşedintele rus Vladimir Putin cu un calcul complex asupra strategiei pe care să o adopte în faţa unei mişcări ce nu este antirusească şi într-un moment în care Rusia însăşi traversează o perioadă politică delicată, arată o analiză a AFP, preluată de Agerpres . „Ruşii nu prea ştiu pe ce picior să danseze. Ei au ajuns la concluzia că Lukaşenko reprezintă fără îndoială un impas, dar ar fi stânjenitoare pentru ei o soluţionare a crizei în stradă. Ei trebuie aşadar să instituie un proces asupra căruia să deţină controlul”, spune Gustav Gressel, membru al grupului european de reflecţie ECFR, scrieMăcar copiilor să le meargă mai bine în viitor – o deviză des auzită în lumea întreagă, una care îi motivează și pe mulți români să aleagă calea străinătății în căutarea unui job mai bun, a unei vieți mai bune, a unui viitor mai bun. Doar în capitala Bavariei, München, vin anual, de ceva vreme încoace, până la 2000 de români. Ce găsesc mulți dintre ei aici, însă, sunt locuri de muncă instabile și prost plătite. Ce nu găsesc defel, mai ales în primele luni sau chiar ani sunt locuințe pe care să își poată permite să le închirieze, locuri la grădinițe pentru copiii lor, o viață socială pentru familiile lor. Este un drum foarte greu, dar, așa cum a constatat Neue Zürcher Zeitung (NZZ), sacrificiul acestor familii are câteodată rezultate bune mai ales pentru copii, citează Deutsche Welle O tânără de 24 de ani a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru trafic internaţional de droguri într-un dosar care scoate la iveală modul în care droguri de risc sunt aduse din Spania cu autocarul prin România şi trimise apoi în Germania. Cristina Timeea Mircov, tânăra de 24 de ani descoperită în vamă cu „marfa” avea rolul de cărăuş, urmând să primească 600 de euro pentru fiecare transport, scrie Adevărul Vasile Stan, sezonier în Germania: Patronul ăsta e un monstru. Când am intrat, când ne-a dus acolo, a fost dramă curată. Când am văzut ce disperați sunt oamenii, când venea patronul cu jeepul în câmp acolo, tremurau. Deci oamenii 10 ore sau 12 cu capul în jos. Nu-ți aducea apă, era o căldură foarte mare. Te durea stomacul, atâta țineai să te urinezi, scrie digi24 Cercetătorii au descoperit un nivel ridicat al unei enzime care ar putea constitui "punctul de intrare" al coronavirusului în celulele unei persoane infectate. Prezenţa enzimei de conversie a angiotensinei 2 (ACE-2) a fost identificată în concentraţii mari doar în celulele mucoasei din epiteliul olfactiv, zona din spatele nasului unde corpul detectează mirosurile, scrie Agerpres Vin vremuri bune pentru capitală, căci parcă veșnicul premier ar vrea să-i fie și primar. Iar Bucureștiul “merită un prim-ministru“. Un ins cu "greutate, cu experiență". Nu mangafale. De n-ar fi păcătoasele de bilețele! Campionul politicianismului românesc cu aproximativ 5 neveste, șase apartamente, șase mașini, o motocicletă, zeci de conturi și nu se știe câte bijuterii, ceasuri de aur și legi cu dedicație, e mai campion la viteză chiar decât copilotul V. V. Ponta. La viteza, firește, cu care debitează adevăruri eterne. Căci la lupta cu demagogia e greu să-l bată vreun catindat, vorba lui Caragiale. Mai nou, premierul-senator și catindat perpetuu ar vrea să fie primarele Bucureștilor. Zis și făcut. La Digi24 a găsit timp berechet să-și expună pe larg programul. Spectacolul tembelizat, o soporifică mană cerească pentru pacienții în căutare de somnifere fără efecte secundare grave, s-a încheiat șocant și apoteotic, scrie Petre M. Iancu în Deutsche Welle Specialiștii militari numesc tinerii piloți sovietici ai vremii „aviatorii morții”. Motivul era unul simplu, avionul de luptă sovietic I-16 nu a putut concura cu avioanele de război germane din punct de vedere tehnic superioare. I-16 a fost avionul în care Aleksei Maresiev și-a făcut primul zbor ca pilot de vânătoare, în august 1941, în Ucraina, iar până în primăvara anului următor a doborât deja patru ași Luftwaffe. În total, Maresiev a finalizat 86 de zboruri de luptă și a doborât 11 avioane germane, potrivit punct.news Cei opt sunt Mussolini, Stalin, Hitler, Mao, Kim Ir Sen, Duvalier, Ceaușescu, Mengistu. Asemănările dintre ei se văd cu ochiul liber. Cu toții provin din familii sărace, umile. Cu toții au ajuns la putere fie în urma unor false revoluții, fie ca urmare a unor manevre oculte, a unor aranjamente de culise cu colegi din aceleași vârfuri ale nomenclaturii pe care mai pe urmă au avut grijă să-i înlăture, să-i marginalizeze, elimine din prim-planul vieții politice ori, pur și simplu, să-i elimine fizic, declarându-i trădători, scrie Mircea Morariu pe Contributors.ro