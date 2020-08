PeBloguri: Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) a intrat oficial în cursa electorală pentru Sectorul 1 al Capitalei

Articol susținut de PeBloguri

„Sectorul 1 pentru mine înseamnă leagănul politic. Seniorii liberali ne spuneau că dacă vrei să faci ceva pentru comunitate, trebuie să te implici. Îmi doresc foarte mult să redau Sectorului 1 titlul de Capitala Capitalei și să putem să devenim un element de referință în ceea ce înseamnă digitalizarea serviciilor și transparentizarea achizițiilor. Lângă mine am oameni cu o vastă experiență profesională, cât și tineri foarte bine pregătiți. Am convingerea că PPU (social-liberal) va constitui pentru mulți surpriza acestor alegeri”, a spus Andrei Gerea după depunerea candidaturii.„În acest partid tinerii sunt încurajați și chiar puși în prima linie. Avem un suflu nou, vrem să aducem ceva nou în politică, idei și proiecte noi, pentru că am descoperit că dacă nu ne implicăm, nu putem schimba nimic. Andrei Gerea a fost pentru mine o inspirație, un om puternic, profilul perfect al umanistului și de aceea îi suntem alături”, a transmis Mihai Teodor, secretarul general adjunct al PPU (social-liberal).