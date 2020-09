Subiectele zilei: Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV: „Respectă infractorii, mă! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost!”; Sabotoarea licitației pentru tablete, șefa ONAC: pila lui Tăriceanu și Chițoiu, numită de Dăncilă

Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, rebotezată Realitatea PLUS după pierderea licenței din cauza datoriilor, încearcă să preia frâiele gigantului Romprest S.A., conform unor documente și înregistrări video pe care Libertatea le face publice. Contrat de unul dintre avocatii d ela discutii, Pacuraru a izbucnit: Băi, respectă infractorii, mă! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! Nu are ce căuta în business!”, dezvăluie Libertatea La începutul crizei refugiaților în 2015, unii erau încrezători, alții nesiguri și temători. Cinci ani mai târziu, cifrele vorbesc: integrarea a continuat, scepticismul a rămas.Lipsa pregătirii profesionale adecvate și a cunoștințelor de limba germană au fost motivele pentru care, inițial, accesul refugiaților pe piața germană a muncii a fost atât de dificil. Între timp, două treimi din persoanele din afara UE care trăiesc în Germania și au vârsta necesară pentru a lucra au și găsit un loc de muncă. Totuși, acest procentaj rămâne mai scăzut decât înainte de 2015. Ceea ce arată că în acest domeniu mai sunt multe de făcut pentru integrarea refugiaților, scrie Deutsche Welle Prețurile achizițiilor sanitare făcute de stat în starea de urgență au fost „umflate“ serios. Cel mai probabil, legal. Șefa instituției, fără nici un fel de experiență în achiziții de volum mare, este pila comună a lui Tăriceanu și Chițoiu și a fost susținută de Viorica Dăncilă. 310 milioane de euro. Atât au primit până în prezent Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate și compania de stat Unifarm SA, conduse de Cornelia Nagy, respectiv de Adrian Ionel, pentru a cumpăra în regim de urgență medicamente și materiale sanitare petru eforturile de a reacționa la pandemia de coronavirus, scrie Newsweek.ro În multe regiuni ale lumii, fenomenele meteorologice extreme și precipitațiile sunt tot mai frecvente, în timp ce altele se confruntă cu valuri de căldură și secetă. Iar specialiștii se așteaptă la o intensificare a acestor fenomene în anii următori ca o consecință a schimbărilor climatice.”Ce putem face noi? Să economisim resursă de apă, resursă de energie, să încercăm să ne construim sau să ne refacem casele în așa fel încât să menținem cât mai mult din căldura produsă iarna și să folosim cât mai puțin aceste mijloace de a răcori, prin climatizare, vara.”, spune Roxana Bojariu, climatolog, pentru Digi 24 Un parlamentar care a lipsit pentru a se răzbuna pe partidul său e Dan Ciocan. Deputatul de Olt s-a certat de anul trecut cu Paul Stănescu şi a fost înlocuit de la şefia PSD Caracal. Din acest motiv Ciocan nu s-a prezentat la vot. A treia persoană de pe lista neagră a fost senatoarea Roxana Paţurcă. Aceasta are soţul în PNl, acesta fiind primar liberal, ceea ce explică lipsa de la moţiune. Nu în ultimul rând deputatul Adrian Todor, apropiat de Dorel Căprar (fost preşedinte PSD Arad, plecat la PPU-SL), a subliniat că era în carantină, iar Ciolacu ştia, scrie Adevărul Fostul rector al Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă” (AFA) din Brașov, general (r) de flotilă aeriană Vasile Bucinschi, a fost declarat vinerea trecută câștigător al unui concurs pentru un post de profesor în universitatea pe care a condus-o în trecut. În plus, printre lucrările depuse la dosarul de concurs se află o carte plagiată integral de fostul rector, pe care o semnează împreună cu actualul rector al Academiei Forțelor Aeriene, scrie pressone.ro ”De la momentul în care au preluat guvernarea, s-au împrumutat cu aproximativ 120 miliarde lei, în 10 luni. Asta înseamnă cu 50% mai mult decât s-a împrumutat PSD în 3 ani. Am ajuns să ne împrumutăm cu 1.000 de euro pe secundă. Aţi văzut undeva explicaţii pentru modul în care se cheltuie acesti bani? Eu nu am văzut explicaţii privind modul în care se cheltuiesc aceşti bani. Acest guvern ne împrumută pe următorii 20 - 30 de ani. E o cădere economică de 5% în fiecare an.”, a declarat Grindeanu la Antena 3, potrivit Adevărul