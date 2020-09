Subiectele zilei: Încep negocierile în PNL pentru un loc eligibil la parlamentare. Ce nume sonore nu mai au loc pe liste; Ce mai înseamnă o sută de lei

Am fost judecat public în temeiul unui denunț al unui preot care, la vremea respectivă, era deținut, în închisoarea de la Găiești. Am fost găsit vinovat înainte de a ajunge în fața unei instanțe. Trei săptămâni am fost obiectul dezbaterilor și al comentariilor pe toate canalele de televiziune. Am fost supus unui linșaj în sensul cel mai exact și concret al cuvântului. Acum, după cinci ani, când aceiași procurori, aceeași instituție care a cerut arestarea mea, constată că „fapta nu a existat”, s-au scris două-trei rânduri în presă, iar televiziunile au ignorat subiectul. Nimeni nu a mai comentat și nu a mai pus în discuție reabilitarea mea, scrie revista Qmagazine