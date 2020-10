Vlad Alexandrescu la RFI: Există riscul ca în USR să câștige politrucii, în dauna profesioniștilor. Dacă USR se îmbolnăvește, s-ar putea să nu mai fie nevoie de el în România

Vlad Alexandrescu spune la RFI că dacă nu va prevala criteriul meritocrației la stabilirea listelor de candidați, USR PLUS riscă să aibă soarta partidelor tradiționale: ”Există riscul în USR, ca în orice partid, ca anumite grupări să excludă persoanele care au o independență de judecată și de poziție în raport cu conducerea partidului. Cu alte cuvinte, să câștige politrucii, în dauna profesioniștilor”.Întrebat dacă există politruci în USR PLUS, senatorul a răspuns: „În orice partid există politruci și sigur, se vorbește de politruci la partidele vechi, foarte vechi, cum a fost PCR, care a avut timp să își formeze niște politruci, care ajunseseră să domine întreaga societate. Nu mi-aș dori ca USR, care este un partid tânăr, să formeze și să genereze politruci, dar acest lucru este oricând posibil”.”Principiul autobuzului”Întrebat dacă se află pe o listă neagră de oameni care nu vor mai prinde un loc de parlamentar, Vlad Alexandrescu a răspuns: ”Acest lucru va fi hotărât de delegații la Conferința Municipală, care va avea loc zilele următoare, sâmbătă, cei 70 de delegați reuniți, care sunt USR și PLUS și care vor alege pozițiile eligibile din Camera Deputaților și Senat pentru partidul nostru. Este în întregime în mâna delegaților să decidă dacă ei vor asculta de principiul autobuzului, cum se numește în USR sau a listelor primite de la anumite grupări sau își vor asculta propria conștiință și vor vota în deplină libertate. Deocamdată, am observat că în procedura de vot s-a strecurat o încălcare a principiului fundamental al meritocrației, care e destul de greu de explicat, dar care favorizează votul disciplinat, pornind de la o listă și de la o anumită ierarhie în acea listă, care ar putea fi dictată de grupări din partid”.„Totuși, eu îmi mențin speranța că USR știe să rămână USR și că este nevoie de USR în România, atâta vreme cât USR-ul este bine. Dacă USR se îmbolnăvește, s-ar putea să nu mai fie nevoie de USR în România, pentru că USR devine un partid ca toate celelalte”, conchide senatorul.