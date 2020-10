Subiectele zilei: Alexandru Rafila a fost în ultimii 10 ani tehnocratul PSD, a avut funcție în partid și a bagatelizat infecțiile nosocomiale după Colectiv!; Summit-ul UE: Amânăm pe data viitoare; Polițistul ieșean care a dus-o pe videochatista cu sparanghel la raclă, anchetat.

Un deces din cinci este cauzat de poluarea mediului, de noxele de la construcțiile abandonate și terenurile degradate, de gropile de gunoi. Bucureștiul nu are încă un sistem de monitorizare a calității aerului. Statisticile spun că un deces din cinci este cauzat de poluarea mediului, de noxele de la construcțiile abandonate și terenurile degradate, de gropile de gunoi, unele apărute peste noapte. S-au tăiat și se taie în continuare copaci din spațiul verde al blocurilor fără nicio aprobare, doar pentru că fac umbră. Multe spații verzi au fost acoperite cu betoane și transformate în parcări. De-a lungul bulevardelor s-au plantat pomi dintre care jumătate s-au uscat după cîteva săptămîni, fără ca firmele care au semnat contractele cu primăriile să fie amendate. În plus, puieții au fost plantați la cel mult doi metri unul de celălalt, asta pentru ca firmele respective să-și facă norma, scrie Deutsche Welle

. Victor Gotișan este cercetător și consultant pentru spațiul media din Republica Moldova și a explicat pentru PressOne că principalele canale prin care Rusia controlează spațiul informațional din Moldova sunt instituțiile mass media, Biserica Ortodoxă și partidele proxy ale Rusiei. ”n primul rând, spațiul mediatic din Moldova este clar dominat de conținutul media rusesc: un simplu exemplu, patru din primele cinci televiziuni cele mai populare sunt și au conținut de bază rusesc: NTV Moldova, Primul în Moldova (deținute de PSRM), RTR Moldova și STS. Biserica Ortodoxă este cea mai populară și de încredere instituție printre moldoveni și se află sub jurisdicția directă a Patriarhiei Ruse. ”, spune Gotișan pentru Pressone.ro

Şefa executivului finlandez, Sanna Marin, s-a speriat de creşterea infectărilor cu coronavirus la Bruxelles. Şi a părăsit precipitat reuniunea la nivel înalt a UE din capitala Belgiei, rugându-l pe omologul ei suedez să o reprezinte. Marin a criticat deja joi prezenţa fizică la reuniune, afirmând că este un lux inutil pe fundalul extinderii pandemiei în Europa. Dat fiind că în cadrul reuniunii la vârf, desfăşurate joi şi vineri la Bruxelles, nu s-a luat nicio decizie cu adevărat, ea s-ar fi putut desfăşura şi sub formă de videoconferinţă online, au subliniat delegaţiile finlandeză şi daneză. Preşedintele reuniunii la vârf, Charles Michel, a insistat însă că şefii de stat şi de guvern europeni trebuie să se prezinte persoanl la Bruxelles, pentru a discuta despre Brexit. Dar dacă ne uităm la rezultatul în scris al reuniunii se pare că şefa guvernului finlandez a avut dreptate, potrivit

În 1933, revista Realitatea Ilustrată publica un articol despre ultimul colț al Imperiului Țarist care se încăpățâna să mai existe, la 15 ani după venirea la putere a comuniștilor și masacrarea întregii familii imperiale. Unde? Chiar la București: “În Bucureşti există actualmente o colonie rusă, mai numeroasă ca oricând. Se găsesc aci oameni, cari odinioară au ocupat cele mai înalte situații sub vechiul regim: foşti generali, foşti guvernatori, foşti mari industriaşi, financiari, mari bogătaşi, profesori, apoi membri ai familiilor nobile, care în alte vremuri dadeau străluire vieţii din Petersburg, Moscova, etc.. Toţi aceştia, cei mai mulţi neavând nici o meserie, pe care s-o poată folosi, sunt în cea mai penibilă situaţie…”, citează Punct.News