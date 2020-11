PeBloguri: Florian Bodog: "De ce trebuie să avem testare gratuită și în masă. Un calcul simplu, dar dureros"

Articol susținut de PeBloguri

Citește integral editorialul semnat senatorul PSD Florian Bodog



Acesta este un conținut sponsorizat și nu reprezintă opinia HotNews.ro/

Articol susținut de PeBloguri

Sigur că experiența Slovaciei este relevantă. Citită în cheie obiectivă, aceasta ne spune că, pe parcursul unui singur weekend, acest stat Central-European a reușit să opereze peste 2.5 milioane de teste COVID. Spre comparație, România (un stat cu un PIB de 2 ori mai mare decât cel al Slovaciei) a operat, de la începutul pandemiei, peste 3 milioane de teste. Reușita Slovaciei nu ar trebui să fie privită cu ochi sceptici. Da, țara este mică și populația restrânsă dar, asta nu schimbă cu nimic faptul că guvernul de la Bratislava a reușit să organizeze peste 2 milioane de teste în doar două zile. O performanță excepțională față de România, care ne-a obișnuit cu 10.000 de teste în weekend.O spune OMS, o spun statele europene, o spun statisticile și chiar mult-citatul model suedez: testarea în masă ține pandemia sub control. Pentru că permite izolarea contagioșilor în timp util, permite reducerea imediată a ratei de pozitivare a prietenilor și colaboratorilor imediați și oferă sistemului medical gura de aer proaspăt de care are nevoie pentru a jongla cu resursele ATI de așa natură încât să nu se întâmple o tragedie.În România, testarea în masă a fost ocolită de Guvern. Nu doar ocolită, ci și blocată acolo unde s-a adus vorba despre ea. Dar, fără testare gratuită în masă, România nu are nicio șansă în fața COVID. Motivul pare prozaic,dar el are legătură cu salariul minim garantat.Conform actualelor uzanțe medicale aplicate de autoritățile române, puțini pacienți, care deja prezintă simptome, ajung să fie testații pentru COVID. Realitatea din teren confirmă că majoritatea românilor care dezvoltă simptome ușoare și doresc să se testeze, apelează la mediul privat, pentru că la DSP este imposibil de ajuns telefonic sau prin mijloace electronice, iar testarea cazurilor ușoare este descurajată oricum de operatori. La primul semn de răceală, ar trebui să ne testăm pentru a ne asigura că nu contribuim la ”zădărnicirea combaterii bolilor” - care rămâne, totuși, o posibilă încălcare a codului penal, pedepsită ca atare.