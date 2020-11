Subiectele zilei: În spatele vaccinului Pfizer/Biontech se află doi cercetători de origine turcă: Ugur Sahin și Özlem Türeci; Pasajul Doamna Ghica. O lecție despre câți oameni decontează eșecul unei administrații publice

Astăzi, la intersecția dintre strada Doamna Ghica și Șoseaua Colentina nu este niciun pasaj. Sunt însă lucrări care de 13 luni le produc locuitorilor din zonă vibrații și crăpături în pereți, zgomot, praf, nemulțumiri, dar mai ales incertitudine. Și am făcut ceea ce Primăria Municipiului București a omis în urmă cu un an: am stat de vorbă atât cu cetățenii care din disperarea de a afla ce se întâmplă sub ferestrele lor s-au mobilizat într-o comunitate pe Facebook, potrivit unui reportaj pressone.ro