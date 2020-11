Subiectele zilei: De ce România are parte doar de autobuze electrice fabricate în Turcia sau China; Scrutinul american și drumul spre iad al bunelor intenții; Mărturia unui participant la studiul clinic al vaccinului anti-COVID Pfizer

. Carolina Gems, studentă în vârstă de 31 de ani din Berlin, este una dintre cele peste 40.000 de persoane care au participat la faza a treia a studiilor clinice ale vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer şi BioNTech, care are o eficienţă de 90%. „Chiar nu am avut efecte secundare. Doar cele normale pe care le știți dintr-un vaccin antigripal, așa că am fost foarte obosită pentru o seară și am avut o temperatură cu un grad mai mare decât în mod normal”, a spus tânăra într-un interviu pentru Deutsche Welle , citat de Libertatea