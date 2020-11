Subiectele zilei: Foști șefi din PMB ajung parlamentari. Vezi ce salarii uriașe încasau de la bucureșteni; Pensiile speciale ale parlamentarilor: cum se poate renunța; Fiul unui primar PNL a fost numit director la Ape în Sibiu

Da, nu am terminat facultatea, și nici nu am susținut că aș fi absolvit-o (...) Nu mi-am început prezentările cu această informație pentru că nimeni nu procedează așa, dar am fost tot timpul transparent și onest vizavi de cine sunt și ce experiență am în spate“, a scris Trifan. Mărturisirea sa a apărut abia după ce, pe rețelele sociale, au apărut discuții despre un candidat USR-PLUS care nu are facultate, scrie Newsweek