Subiectele zilei: DW: Ar trebui să se retragă Ludovic Orban din fruntea PNL?; Mesajul transmis de un medic român care s-a vaccinat anti-Covid în Marea Britanie; Cum își protejează orașul Tübingen cetățenii în vârstă

Ar fi fost nu doar logic, ci și elegant ca Ludovic Orban să plece în același timp din fruntea executivului și de la conducerea partidului, anunțând că urmează un congres, care să dezbată guvernarea ultimului an și cauzele înfrângerii. Ludovic Orban face politică de 30 de ani, înțelege multe din mecanismele puterii, știe toate scurtăturile, dar nu are simțul finitudinii. Nu se poate detașa, forțează nota, vrea să păstreze o parte, cât de mică, de putere. Așa că, încurcă, se încrâncenează să rămână șeful PNL și insistă să primească președinția Camerei Deputaților. Nu că nu ar merita-o, dar felul și momentul în care se reconvertește după eșec, scot la iveală nu atât un politician abil, cât mai degrabă unul care suferă de exces de sine, scrie sabina fati în Deutsche Welle

. Peste 40 de ONG-uri din București i-au transmis primarului Capitalei, Nicușor Dan, o scrisoare deschisă prin care îi reamintesc de promisiunea făcută în campanie – aceea că va colabora cu societatea civilă. ”Noi am plecat de la programul lui Nicușor Dan cu Noul București și am găsit care sunt ariile în care putem să contribuim. La finalul scrisorii sunt 12 domenii și am menționat la fiecare dintre ele cine are expertiză în momentul acesta. Doar la două nu am precizat nicio organizație pentru că nu ni se pare că ar fi din filmul societății civile și anume creștere economică și termoficare eficientă.”, a declarat Alina Kasprovschi, directorul executiv al Fundației Comunitare București, pentru PressOne