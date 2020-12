PeBloguri: Florian Bodog: "Greșeala de a exclude PSD din decizia politică"

​Articol susținut de PeBloguri

Or, intenția PNL, USR și UDMR de a forța constituirea unei majorități arată că înțelepciunea nu ghidează activitatea lor politică. Trecând peste faptul că formarea unei majorități nu a urmat pașii constituționali necesari, ceea ce sare în ochi este încercarea celor trei formațiuni (mai cu seamă a PNL și USR) de a elimina din spațiul politic PSD, partidul care a obținut cele mai multe voturi, câștigând alegerile. Ele negociază formarea unei majorități ca și cum PSD nu ar exista.Fără îndoială, această acțiune este neconstituțională. Ea nu asigură reprezentativitatea politică la nivelul Parlamentului, acolo unde PSD trebuie să aibă o pondere semnificativă, mai mare decât o treime din numărul parlamentarilor. Ea este, în plus, greșită din punct de vedere politic. Acțiunea intempestivă de a forma o majoritate anti-PSD arată că PNL și USR nu s-au desprins de mentalitatea de partid de opoziție și că, în continuare, nu au altceva de oferit României decât anti-pesedism. De altfel, până acum, PNL și USR nu au oferit nicio viziune privind felul în care intenționează să conducă România, ci numai fragmente de proiecte, multe dintre ele hilare sau care deja trezesc fiori românilor.Poate că și mai grav este că aceste partide nu conștientizează că, într-un viitor care nici măcar nu va fi prea îndepărtat, vor avea nevoie de PSD. În ciuda eforturilor lor, PSD nu va putea fi eliminat, scos în afara politicii. Alegerile parlamentare au arătat nu numai că PSD nu a fost distrus, ci și că este, în continuare, văzut ca o soluție politică de cei mai mulți dintre români. PSD va fi prezent în următorii ani la nivelul deciziei politice, oricât ar vrea PNL și USR PLUS să ignore acest lucru.