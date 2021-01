Subiectele zilei: Cinci pacienți cu Covid au murit cu infecții nosocomiale în spitalul militar nou de campanie, inaugurat de Iohannis; Cine sunt cei doi alpinişti care au murit sâmbătă în Bucegi: un cercetător de top şi prietena pe care a încercat să o salvez

Publicăm dosarele lor. Sub același management și proceduri ca și la Spitalul Militar Central, în martie 2020 a fost ridicat, „pentru tratarea pacienților cu Covid cu cazuri ușoare și medii”, spitalul de campanie ROL 2 de la Otopeni. În noiembrie, aici au murit cinci oameni, cu vârste între 58 și 84 de ani, colonizați cu mai mulți germeni multirezistenți la antibiotice. Îmbrăcat într-o geacă de piele de stil pilot militar, cu stema țării pe ea, șeful statului declara că ”România este pregătită pentru a face față cât se poate de bine acestei epidemii”, potrivit Libertatea

NATO a intrat în noul an cu speranța reînnoirii relațiilor transatlantice cu ajutorul noului președinte american Joe Biden. Însă cât de realiste sunt așteptările Alianței Nord-Atlantice? A avea un partener mai puțin imprevizibil la Washington este deosebit de important, NATO aflându-se într-un proces de îmbunătățire a reacțiilor la provocările serioase cu care se confruntă cele 30 de guverne. "Ultimii ani au fost ca o cursă nebună într-un rollercoaster", spune Paul Taylor, de la think tank-ul Friends of Europe. "Până la urmă, NATO i-a supraviețuit lui Donald Trump, dar schimbată și cu vânătăi." Unele dintre aceste schimbări au fost cel puțin parțial pozitive, chiar dacă au lăsat urme profunde în psihicul alianței, scrie Deutsche Welle