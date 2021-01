Subiectele zilei: Cu ce ne vaccinăm: Pfizer sau Moderna? O dilemă inutilă; Valeriu Nicolae, atac dur la liderii USR-PLUS care au luat bani din CA-uri, inclusiv Vlad Voiculescu.

O majoritate tăcută, născută în sânul Partidului Republican, alături de facțiuni adepte ale teoriei conspirației, sunt „nucleul dur” al evenimentelor violente de pe scările Capitoliului american. Această majoritate tăcută, crescută în sânul Partidului Republican din Statele Unite, își are originile în anii '60, odată cu candidatura eșuată a reprezentantului republican Barry Goldwater împotriva democratului Lyndon B. Johnson. „Spectrul totalitarismului a bântuit acea campanie, ai cărei organizatori păreau că vin de nicăieri, dărmând în calea lor establishmentul Partidului Republican”. Autoarea chiar menționează un articol de la vremea respectivă din Chicago Defender care titra: „Asta e Germania, 1933, și naziști sunt pe cale să pună mâna pe țară.” Vă sună cunoscut?, scrie Radio Europa Liberă

Medicul român Radu Lupescu (50 de ani) a fost decorat la începutul anului de președintele Franței, Emmanuel Macron. A primit Ordinul Național al Meritului, în grad de cavaler, alături de alți specialiști din sistemul sanitar francez. ”Am fost foarte dezamăgit de turnura pe care au luat-o foarte rapid lucrurile în 1990, atunci cu manifestațiile din Piața Universității. După speranța imensă creată în decembrie 1989, câteva luni mai târziu realizam că lucrurile nu o iau pe făgașul bun. Senzația a fost întărită de simulacrul de alegeri din Duminica Orbului. În plus, din spitalele din România lipsea cam totul.”, declară Lupescu pentru PressOne

Valeriu Nicolae, fost secretar de stat în guvernul Cioloș, scrie pe Facebook că i s-a făcut rău “fizic“ când a citit câți bani încasau din diferite consilii de administrație unii membri ai guvernului tehnocrat. “Ufff ce bou am fost“, își încheie el postarea. Dragoș Tudorache, 331.644 lei de la guvernul tehnocrat, “jumătate dintre ei de la EximBank“. El este acum directorul executiv al PLUS, precizează Valeriu Nicolae. Valeriu Nicolae arată că Dan Barna nici măcar nu și-a trecut veniturile din acel an în declarația de avere, deci ANI ar trebui să se sesizeze, potrivit Newsweek