Subiectele zilei: Pariul Bitcoin, prin ochii a doi români câștigători. De ce nu cred finanțiștii în criptomonedă; Televiziunile s-au descurcat bine în pandemie; Ce spunea Ashli Babbitt, veterana împuşcată la Capitoliu

. „Prima dată am cumpărat un miner SH, în valoare de 3.000 de euro. Am vrut doar să văd cum funcționează lucrurile, să văd dacă pot înțelege lucrurile de bază și dacă pot face mai mult. Cu acel calculator am început dansul și am văzut că merge extraordinar de bine”, povestește Răzvan Luca. După ce a mirosit oportunitatea, tânărul și-a cumpărat alte 15 dispozitive de minat din China. La acel moment, în România, afacerea minării de bitcoini se realiza deja la nivel industrial, chiar dacă la televizor sau în ziare subiectul era cvasi-inexistent. Răzvan Luca a găsit la Buzău o hală construită în timpul lui Ceaușescu, în care estimează acum că se aflau deja între 10.000 și 20.000 de „mineri”, scrie Europa Liberă