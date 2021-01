Subiectele zilei: 6.800 €/lună pentru șefii de sindicat; Un om bine înfipt în sistem: Bănescu de la Finanțe sau Sport. Două masterate în cinci luni și sute de mii de lei de la stat; Liderul Proud Boys, fost informator al forțelor federale.

Un comunicat sec şi intempestiv al operatorului de agent termic din Iaşi, făcut public ieri, i-a prins în ofsaid pe şefii Primăriei. Veolia a anunţat că, din aprilie, se va retrage din Iaşi deoarece merge an de an numai în pierdere aici, cu subvenţii de la firma mamă. Prima reacţie a primarului a fost să găsească soluţii de continuare a contractului, inclusiv prin scumpiri ale gigacaloriei. Drept cauze, Veolia a vorbit de chestiuni concrete, locale: migrarea clienţilor din sistemul centralizat, tarifele menţinute în zona socială pentru toţi, unele procese cu CET al căror final poate periclita activitatea de furnizare, scrie Ziarul de Iași

Liderul Proud Boys, fost informator al forțelor federale. Enrique Tarrio, liderul grupului american de extremă dreaptă Proud Boys, are trecut ca informator pentru forțele de ordine federale și locale, pentru care a lucrat sub acoperire după arestarea sa, în 2012, potrivit unui fost procuror și a transcrierii unui document emis de o instanță federală în 2014, obținut în exclusivitate de Reuters. Un procuror federal, agent al Biroului Federal de Investigații, și inclusiv avocatul său au descris munca sa sub acoperire. Ei spun că Tarrio a ajutat autoritățile să trimită în judecată peste 12 persoane în cazuri grave de trafic de droguri și trafic de persoane, potrivit Europa Liberă