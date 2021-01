Subiectele zilei: Lupta nevăzută din Cancelaria premierului. Cum fentează decizia lui Florin Cîțu înțelegerea cu USR-PLUS; Secretar de stat în Educație: adus în guvern de Ponta, om de încredere al lui Pop și Andronescu

Poate că era cazul să fie primul an în care să nu se mai dea o tribună de la care toți dictatorii lumii să ne predea lecții de democrație. Cum s-a ajuns aici? Cum am ajuns ca an de an elitele vestice să primească printre ei – fie și virtual, ca anul acesta, din cauza pandemiei – indivizi care violează absolut toate principiile de care se face vorbire la un astfel de forum? Pe 31 decembrie 1999, o știre ridica sprâncenele prin cancelariile vestice: bolnavul Elțîn îi preda pașnic frâiele unui apparatcik ițit pe scena mare a politicii ruse cu doar șase luni în urmă, scrie PressOne