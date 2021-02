Subiectele zilei: Șefii de la Agenția Sanitară, sporuri de 1.100 euro lunar peste salariul de 3.000 euro/lună; Apar primele avertizări privind remanieri în cadrul coaliţiei; Episcopul Sălajului, internat la ATI cu COVID: Am trăit fiorul morții. Plămânii nu s-au vindecat

Surse din coaliţie susţin că premierul trebuie să ia poziţie dacă în Guvern sunt persoane care în mod sistematic pun la îndoială cele comunicate de prim-ministru, cum a fost cazul lui Vlad Voiculescu. Iar nemulţumiri nu sunt doar faţă acest ministru, ci şi de Cristian Ghinea, care în loc „să joace în echipă, a ales să ne bată obrazul prin intervenţii în presă”, susţin surse politice din PNL. La nivel de coaliţie nu există nicio prevedere scrisă în ceea ce priveşte posibilitatea remanierii unui ministru fără acordul partidului care îl susţine pe acel ministru, iar din acest motiv o posibilă demitere ar duce la probleme în interiorul formaţiunilor aflate la guvernare, scrie Adevărul Metrorex cere, an de an, tot mai multe subvenții de stat. Cu datorii de aproape 200 milioane de lei la bugetul de stat și la furnizori, tot mai multe voci se întreabă de ce metroul nu trece de la ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei și de ce locuitorii din Vaslui îi subvenționează pe bucureșteni prin plata unei mari părți a prețului biletului de la metrou. Acest lucru s-ar putea realiza în cel mult doi ani, în baza unui plan de transfer a metroului către Primărie și că subvenția plătită de stat pentru o călătorie cu metroul este prea mare, scrie Europa Liberă Unele dintre cele mai mari sporuri pentru condiții de muncă se dau la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România. Ele depășesc salariul mediu pe economie. Documentele arată că un șef de serviciu are spor de muncă de 5.300 de lei /lună. El are un salariu de 13.500 de lei pe lună. Sporul ajunge la 40% din slariu. Secretarul general al ANSVSA are al doilea cel mai mare spor pentru condiții de muncă: 4.054 de lei pe lună, potrivit Newsweek Pentru a putea concura cu formațiunile tradiționale, politicienii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au nevoie de validare: trebuie să fie recunoscuți, inclusiv de cei aflați la putere. În acest fel, apar portretele inamicilor poporului prin contrast cu cele ale salvatorilor. Liderii AUR și-au dezvoltat deja o tehnică pentru a căpăta legitimitate și în același timp de a-i arăta cu degetul pe marii vinovați: întâlniri cu miniștrii care gestionează problemele cele mai complicate ale zilei. Ultima dintr-o serie a fost întrevederea co-președintelui AUR, George Simion, cu ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Nu e clar de ce ministrul Voiculescu l-a primit pe liderul AUR, în loc să se ocupe de criza de credibilitate prin care trece sistemul medical autohton și de efectele dramei de la Spitalul Matei Balș. Ce s-a gândit că poate afla de la George Simion? Vreo rețetă secretă pentru succes? , scrie Sabina Fati în Deutsche Welle Într-un București în care sute de case de epocă superbe se ruinează sub ochii noștri, abandonate atât de autorități, cât și de proprietari, doi investitori și doi arhitecți au salvat o locuință plină de istorie și de farmec, ridicată în anul 1935. Casa are și o istorie interesantă. După ce a fost eliberat din închisorile comuniste, la sfârșitul vieții sale, Corneliu Coposu a locuit aici, în apartamentul de la parter. Deoarece apartamentul păstrase numeroase elemente originale Art Deco, stil decorativ și arhitectural care a apărut în anii ’20, arhitecții care s-au ocupat de renovarea locuinței au dorit să conserve cât mai mult din elementele artistice tipice Art Deco și să recreeze atmosfera „nebunilor ani ’20”, scrie Great News Gabriel Irimie, primarul comunei Şoimuş din judeţul Hunedoara, a anunţat desfiinţarea Poliţiei Locale din comună. ”Am considerat că, având secţie de poliţie naţională pe raza comunei, nu mai era necesară existenţa Poliţiei locale. Sumele rămase de la salariile acestor angajaţi vor fi folosite pentru cofinanţarea proiectelor în derulare şi care urmează a fi accesate, adică vor merge în investiţii pentru dezvoltarea comunităţii”, a transmis primarul, pe pagina sa de Facebook, potrivit Adevărul La sfârșitul anului 2020, Episcopul Petroniu al Sălajului s-a infectat cu noul coronavirus. Starea de sănătate i s-a depreciat rapid, astfel că a fost nevoit să se interneze. După 37 de zile de spitalizare, a depășit perioada dificilă. „Pe parcursul nopții sunt încă dependent de concentratorul de oxigen. Dacă ziua am un program prea încărcat sau depun efort fizic mai mult și saturația de oxigen din sânge îmi scade sub 90%, apelez din nou la concentratorul de oxigen”, spune ierarhul, potrivit Newsweek