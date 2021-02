Subiectele zilei: 6.000 €/lună pentru un fost polițist din conducerea Metrorex; Ultima zi de muncă la Apele Române, pentru directorul care a refuzat să lucreze cu ospătăriţa-inginer; De la o firmă de „păcănele”, la multiplu secretar de stat la Transporturi

. Dragoș Virgil Titea este director juridic și administrativ la Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA). A absolvit o facultate de drept la 40 de ani și imediat, când nici nu se uscase bine ștampila pe diplomă, PSD îl plasează în CA la aeroportul din Timișoara. În timp ce face dreptul, urmează și niște cursuri de aviație la un SRL, în 2011 și 2012. SRL-ul care îi dă cele 4 diplome are o cifră de afaceri totală, în 2011, de 3.011 euro și de 2.074 de euro în 2012 și zero angajați. Un an mai târziu, în 2013, aterizează în funcția de director la ROMATSA. Între timp, a bifat și trei mandate de secretar de stat la Transporturi, dar și trei cursuri pe securitate, scrie Libertatea