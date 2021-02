Subiectele zilei: Trei nume de la Ministerul Sănătății care demonstrează că USR-PLUS nu este încă la butoane; 6.000 €/lună, 8 case și 6 terenuri pentru șeful companiei care lasă Capitala fără apă caldă; „La dolce vita“ de parlamentar: venituri şi avantaje neschimbate şi pe timp de criză

Frenezia disputelor privind reducerea salariilor bugetarilor s-a limitat la veniturile funcţionarilor simpli, în timp ce politicienii au tăcut mâlc în ceea ce-i priveşte pe parlamentari, cu toate că au lefuri consistente şi se bucură de numeroase alte beneficii. Potrivit legilor în vigoare, un deputat sau senator fără nicio funcţie de conducere în comisiile parlamentare sau în Biroul Permanent are o indemnizaţie brută de 18.720 de lei. În condiţiile în care ajung să conducă o comisie din Parlament, indemnizaţia brută ajunge la 20.176 de lei. Însă aleşii nu au doar indemnizaţie. Acestora li se asigură şi fonduri pentru cazarea în Bucureşti, dat fiind că vin din toată ţara, scrie Adevărul

Directorul general al Radet este Burghiu David Alexandru. El este absolvent al Academiei de Poliției, specializarea Drept, în 2008. De unde deduce că are în jur de 35 de ani. Până în 2014 a fost ofițer specialist MAI. Burghiu are 5 venituri din bani publici - 37.524 de lei indemnizație CA Metrorex, - 104.285 lei Indemnizație Administrator special RADET - 96.491 lei, indemnizație Director General Compania Municipală Termoenergetica - 43.652 de lei indemnizație Companie Muncipală parcuri și grădini - 65.762 lei Comisia pentru aplicarea legii 550/2002, dezvăluie Newsweek

Este clar că, în situația actuală, călătoriile care nu sunt neapărat necesare ar trebui anulate. Totuși, mica și necesara circulație transfrontalieră ar trebui pe mai departe garantată. Acest trafic transfrontalier de importanță vitală ar fi puternic afectat de măsurile de testare și carantinare. Ar fi nevoie de sute de mii, dacă nu de milioane de teste în toată Europa, săptămânal sau, în cel mai rău caz, zilnic. Ambuteiaje auto pe kilometri întregi, milioane de lucrători navetiști blocați, transportul de mărfuri pe piața unică de asemenea blocat - acestea ar fi consecințele. Aşa ceva nu poate fi pretins oamenilor şi este și imposibil de aplicat, constată ministrul luxemburghez de Externe, Jean Asselborn, in Deutsche Welle

Anul trecut, IGSU a primit o finanțare de 682 milioane de euro, bani europeni, pentru dotarea echipelor de intervenții. Planul cuprinde cumpărarea de elicoptere, șalupe și o navă multirol, dar nu și o banală saltea pneumatică care costă 1.000 de dolari pe internet. Europa Liberă a căutat în portalul guvernamental de achiziții publice pe ce a cheltuit IGSU banii anul trecut. Din datele furnizate de e-licitatie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a dus lipsă de finanțare în ultimul an. Dovadă stau achizițiile făcute în pandemie.

SIIJ e greu de desființat pentru că încă are susținători de aceeași speță în CSM. Ceea ce nu înseamnă că magistrații din această țară nu trebuie să dea socoteală pentru hotărârile lor, care pot fi criminale sub acoperirea ideii de independență a Justiției. Judecătoarea Coarnă Cristina, din Brăila, a trimis acasă un individ care a violat vreme de 8 luni o minoră de 13 ani, refuzând arestul preventiv cerut de procurori. Motivarea? „Faptele inculpatului, deși reprobabile, nu sunt de o așa gravitate încât să fi generat o rumoare socială de amploare. Nu au existat ieșiri în stradă, proteste în presă”. Câți ani de pușcărie merită judecătorii-violatori? Câți ani vor primi în realitate judecătorii-violatori? Variante de răspuns: a) 10 ani; b) 5 ani; c) nicio zi și pensie specială., scrie Cristian Tudor Popescu pe Republica