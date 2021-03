Subiectele zilei: Prețul locuințelor din București, de la Revoluție până la pandemie. Pentru 2021 - creștere cu minimum 10-15%; Martor ocular la Oneşti: Soţia criminalului vorbea cu el la telefon: ”nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont”

Un martor - coleg al victimelor sechestrate şi apoi ucise la Oneşti - povesteşte cum i-a văzut pe cei doi bărbaţi la balcon, dar şi faptul că soţia criminalului se plimba în voie printre poliţişti şi chiar i-a transmis lui Gheorghe Moroşan să nu îi omoare pe ostatici, că poate primesc bani în cont. ” La 17 l-a înjunghiat, sau 17:01. La 17:20 am văzut targa cum iese. Soţia lui a fost acolo permanent, de la 16 şi ceva şi îl informa ce se întâmplă jos. Doamna se plimba printre poliţişti. Vorbea cu el la telefon şi îi spunea nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont'', a spus un martor la„Aşteptaţi demisii sau demiteri? Aşteptaţi degeaba! Cineva o să iasă la pensie iar negociatorul care a venit din timpul liber o să fie sancţionat. Atât! Iar de mâine, domnii doctori si făcătorii de mape o să se apuce de cronica unui viitor esec. Personaje principale puteţi fi voi, oricare. Nu aşteptaţi să vă apere cineva. Rugaţi-vă doar ca următorul capitol să nu poarte numele localităţii în care vă aflaţi când citiţi aceste rânduri…”, spun polițiștii citați de Adevărul Fotografii zguduitoare au ajuns miercuri seară în spațiul public, cu trupurile neînsuflețite ale victimelor de la Onești. Pe corpul unuia dintre bărbații împușcați de Gheorghe Moroșan se văd și urme de gloanțe de cauciuc, nu numai de cuțit, semn că Poliția a tras și asupra ostaticilor, nu numai asupra agresorului. Ministrul de interne a recunoscut, indirect, acest lucru, la Realitatea Plus, potrivit

Am fost în acele zile fierbinți la fața locului, unde am filmat și de unde am relatat live. I-am văzut, prin urmare, la lucru pe jandarmii înarmați până în dinți și asmuțiți de conducerea politică a României, în frunte cu Liviu Dragnea, Carmen Dan și restul camarilei, împotriva unei mase de oameni esențialmente pașnice. Le-am înghițit gazele. Am scăpat ca prin minune, plecând la timp din linia întâi, de bâtele jandarminerești abăutate năprasnic peste capetele, fețele, umerii, șalele și picioarele unor oameni pașnici, stând jos ori fugind de represiune, în plin centrul Bucureștilor. Dar, deși public de ani de zile aceaste informații, nimeni n-a cerut audierea mea ca martor. Deși e clar că știu despre ce vorbesc, scrie Petre M. Iancu în Deutsche Welle