Subiectele zilei: Guvernul Cîțu a șters de pe site-ul oficial secțiunea dedicată echipei premierului, după ce PressOne a solicitat CV-urile consilierilor; Ce vrea Rusia cu Mareșalul Tolbuhin? De ce nu poate rămâne în București; Cine conduce atacul împotriva vaccinului AstraZeneca în România: Terheș, Badea, Sputnik, Antena;

Nu mai puţin de şase misiuni în teatrele de operaţii are la activ caporalul clasa I Cristian Tupiţă, din Brigada 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa” Braşov. Prima dintre ele a fost în Angola, în urmă cu 25 de ani, după care au urmat alte cinci misiuni în Afganistan, cea mai recentă în 2018. Cristian Tupiţă şi-a început cariera militară în 1995, la un an după ce fusese recrutat. După numai un an a plecat în Angola, iar din anul următor este, neîntrerupt, în unitatea braşoveană de vânători de munte. Cel mai dificil moment a fost, însă, cel în care a pierdut doi camarazi de nădejde, potrivit Adevărul