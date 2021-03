Subiectele zilei: Cercetătorii din Greifswald au demonstrat că există o legătură între trombozele sinusurilor venoase și vaccinul AstraZeneca; Spitale construite în leasing sau de stat? Ultima carte jucată de Vlad Voiculescu și Dacian Cioloș; Inventatorii vaccinului anti-COVID promit un ser împotriva cancerului

În colaborare cu Institutul Paul Ehrlich și cu experţi din Austria, cercetătorii de la UMG au analizat probe de sânge de la șase persoane afectate de aceste rare tromboze ale sinusurilor venoase, în urma vaccinării cu produsul AstraZeneca. Rezultatul: se pare că acest vaccin declanșează în cazuri foarte rare un mecanism de autoapărare al organismului. Acest răspuns al sistemului imunitar ar activa trombocitele - un demers foarte normal, care are loc de regulă atunci când suntem răniţi, de exemplu, iar sângele este astfel coagulat pentru a determina închiderea rănii. Potrivit șefului UMG, Andreas Greinacher, acest mecanism ar duce la anumite persoane vaccinate la tromboze în creier, care ar împiedica curgerea sângelui. Deocamdată, aceste rezultate nu au fost publicate într-o revistă științifică, potrivit Deutsche Welle

Georgel Badiu are 52 de ani. Cel puțin din 2019 (51 de ani), Georgel Badiu este la pensie. El primește, anual, o pensie de la Ministerul de Interne în valoare de 85.200 de lei, adică 7.100 de lei pe lună. Pensia minimă, în România este de puțin peste 700 de lei. Deși e deputat de aproape șase luni, Badiu nu și-a publicat cv-ul. În schimb, deși încasează zece pensii minime la 50 de ani, Georgel Badiu îl plânge pe „românul obișnuit” care de 30 de ani moare cu zile, scrie Newsweek . Badiu a donat 20.500 de lei (30 de pensii minime) către AUR în campania electorală, scrie Jurnalul de vrancea . Aceeași sursă spune că Badiu a fost șef cercetări penale Poliția Vrancea.

A început cu frică. Nu anxietate, nu depresie. Pur și simplu frică. O emoție simplă și curată, sănătoasă și importantă pentru organismul uman. În cele două săptămâni din martie anul trecut, în care granițele s-au închis, avioanele au rămas la sol și oamenii cumpărau hârtie igienică, tot ce simțeam era frică. Situația se dezbătea peste tot: în discuții la bere, în discuțiile cu ai mei, la televizor. Se dezbătea în redacție. Suntem reporteri. Am fost, de la început, expuși la roller coaster-ul de emoții puternice din ultimul an. Așa a început doomscrolling-ul. Am un întreg ritual personal dimineața – statul pe Facebook între jumătate de oră și o oră nu făcea parte din el. Nici din cel de seară, dar a ajuns și acolo, scrie Ioana Epure pe PressOne