b365.ro: Bătălia de la Romexpo. Legea cu miros de tun imobiliar tras chiar în Parlament în timp ce noi eram închiși în casă din cauză de COVID

Guvernul s-a ferit în vara anului 2020 să își exprime poziția și a lăsat proiectul la voia Parlamentului, A spus doar că există probleme de constituționalitate, măcar atât.Am mai auzit de Curtea Constituțională. Curtea aia supremă, Zeița legilor care isi publică sentința definitivă în Monitorul oficial negru pe alb sau alb pe negru, niciodată nu am știut cum s-o iau. Cert este că în ședința din ziua de 3 martie 2021, în timp ce noi ne inghesuiam să ne vaccinăm și ne umpleam de spume pe Facebook cu “vaccinul bun care nu este bun”, Suprema Curte s-a pronunțat după mai multe amânări. Este constituțional, prieteni. C’est la vie an Roumanie. Noi am rămas tot pe facebook cu ale noastre. Ei cu ale lor.În ședința din 3 martie 2021, Curtea Constituțională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de 51 de deputați aparținând Grupului Parlamentar al Uniunii Salvați România, Grupului Parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și neafiliați și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007 este constituțională în raport cu criticile formulate”, a transmis Curtea Constituțională.